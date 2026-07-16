Totalno se slomila od bola! Saru svaka pesma podseća na Murata, tek sad je shvatila koliko ga voli i koliko joj nedostaje: Trgla sam se jutros, mislila sam da si me ti probudio (VIDEO)

Ne krije koliko je emotivne, te je i ovaj put zaplakala za Muratom.

Dok je emisija ''Radio Amenzija'' u toku, puštena je pesma od Aleksandre Prijović koja je dodatno ustukla Saru Stojanović koja nije mogla da sakrije suze i patnju za Muratom koji je sinoć napustio ''Elitu 9'' i zauzeo 30. mesto.

- Murate čekaj me. Nedostaješ mi. Sad sam shvatila koliko te volim kad si ispao. Čekaj me ljudavi moja dobra. Izvini. Čekaj me sa mamom, molim te. Mnogo mi nedostaje. Mnogo. Jutros sam se probudila sa ovom pesmom. Jutros sam se trgla. Mislila sam da si me ti probudio. Ja u kuhinju nema te. Nema te, moj miris, moje okice, moj arapin. Mnogo mi fališ. Čekaj me. Ljubav moja najveća na svetu - rekla je Sara.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović