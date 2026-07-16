Sad sam sebe zavolela i stavila na prvo mesto: Matora ne može sebi da oprosti što nije duže bila uz majku, Dragana u njoj vidi punu podršku! (VIDEO)

Matora ne krije koliko je ponosna na učešće u ovoj sezoni.

Naredni gosti u ''Radio Amneziji'' bile su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević.

- Kakvi su utisci, dosta si sazrela? Šta osećaš i misliš da će se desiti sa tobom i Daragnom - pitao je Bora.

- Dragana odmah ide kod njene porodice da obave razgovor. Ja sam tu za nju. Ja sebi niakd neću oprostiti što sam trebala da budem najviše uz svoju majku i da mi bude prva. Najviše sam naj*bala što više trenutaska nisam provela sa majkom. Ko te poštuje, poštuješ i ti njega. - rekla je Matora.

- Moji roditelji imaju stav od početka. I ona i ja znamo kako se osećamo i šta ćemo da radimo. Ima ljubavi, ljubavi prema porodici. Ne vidite mne da plačem, da sam slomljena i da glumim žrtvu. - rekla je Dragana.

- Dragana želi da prvo popriča sa njima - dodala je Matora.

- Videću šta se dešava. jovana mi jako lepe savete daje. Želi da učim na njenim greškama. Olakšava mi, mnogo mi je lakše uz nju. Možda Jovana nije oprostila sama sebi, a majka joj se sigurno oprostila. - rekla je Dragana.

- Njen otac se nije nje odrekao nego je ljut na nju zbog njene odluke. Žao mi je da ih isam videla na uspomenama, čestitkama. - rekla je Matora.

- Ja da nemam tremu za stolim ja bih vas sve u*rala. Bila bih najbolji komentator - dodala je Dragana.

- Sad sam sebe zavolela i stavila na prvo mesto. MIslim da će Sara i biće još neko iznenađenje. Mislim da može i Hana da ispadne, MIna i Viktor, neko od parova. - rekla je Matora.

- Mislim da će Dušica i da ću ja - rekla je Dragana.

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Autor: Teodora Mladenović