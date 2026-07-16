AKTUELNO

Zadruga

Sad sam sebe zavolela i stavila na prvo mesto: Matora ne može sebi da oprosti što nije duže bila uz majku, Dragana u njoj vidi punu podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Matora ne krije koliko je ponosna na učešće u ovoj sezoni.

Naredni gosti u ''Radio Amneziji'' bile su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević.

- Kakvi su utisci, dosta si sazrela? Šta osećaš i misliš da će se desiti sa tobom i Daragnom - pitao je Bora.

- Dragana odmah ide kod njene porodice da obave razgovor. Ja sam tu za nju. Ja sebi niakd neću oprostiti što sam trebala da budem najviše uz svoju majku i da mi bude prva. Najviše sam naj*bala što više trenutaska nisam provela sa majkom. Ko te poštuje, poštuješ i ti njega. - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moji roditelji imaju stav od početka. I ona i ja znamo kako se osećamo i šta ćemo da radimo. Ima ljubavi, ljubavi prema porodici. Ne vidite mne da plačem, da sam slomljena i da glumim žrtvu. - rekla je Dragana.

- Dragana želi da prvo popriča sa njima - dodala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videću šta se dešava. jovana mi jako lepe savete daje. Želi da učim na njenim greškama. Olakšava mi, mnogo mi je lakše uz nju. Možda Jovana nije oprostila sama sebi, a majka joj se sigurno oprostila. - rekla je Dragana.

- Njen otac se nije nje odrekao nego je ljut na nju zbog njene odluke. Žao mi je da ih isam videla na uspomenama, čestitkama. - rekla je Matora.

- Ja da nemam tremu za stolim ja bih vas sve u*rala. Bila bih najbolji komentator - dodala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam sebe zavolela i stavila na prvo mesto. MIslim da će Sara i biće još neko iznenađenje. Mislim da može i Hana da ispadne, MIna i Viktor, neko od parova. - rekla je Matora.

- Mislim da će Dušica i da ću ja - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Dragana Stojančević

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Luna Đogani progovorila o romskom poreklu, spomenula oca Gagija, pa javno priznala: Imam tu krv i ponosna sam na to!

Zadruga

Ne može da dođe sebi: Mateja pao u očaj zbog neverstva, šokiran Gastozovim manjkom samopoštovanja! (VIDEO)

Zadruga

Za ponos mi je što sam ostao do kraja: Murat ne krije koliko je srećan svojim učešćem, pa otkrio da mu je često bilo žao Sare! (VIDEO)

Domaći

Ćerka naše pevačice kida kako izgleda: Odgajala ju je sama, a ona govori pet jezika i sedi u skupštini Srbije (FOTO)

Domaći

Ovo su zgodni sinovi Lidije Vukićević i Mitra Mrkele: Jedan je pilot i neverovatno liči na majku, a obojica su zauzeti i u dugim vezama (FOTO)

Zadruga

Totalno se slomila od bola! Saru svaka pesma podseća na Murata, tek sad je shvatila koliko ga voli i koliko joj nedostaje: Trgla sam se jutros, mislil