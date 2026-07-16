Potrebna je šansa i prilika da se neko upozna: Viktor smatra da Mina treba da prisustvuje razgovoru sa njegovim roditeljima, Boginja sebe proglasila najmoralnijom! (VIDEO)

Mina i Viktor ulažu nadu da će razgovor sa njegovim roditeljima proći u redu.

Mina Vrbaški, Viktor Gagić i Tanja Stijelja Boginja bili su naredni sagovnornici u ''Radio Amneziji''.

- Ja sam se krstio kad sam vieo s kim je bila. Jedan nema pola kose na sebi, onaj nosati. Kad sam video njene izbore sačuvaj Bože. - rekao je Viktor.

- Ono što sam juče rekla stvarno to mislim. Ušla sam ovde mlada i nije imao ko da me smeri. Bila sam željna ljubavi. Samo sam ja ispadala donja. To je deo mene, mog sastavnog života. Ovde mogu da mi prepisuju samo moje ljubavne veze. - rekla je Mina.

- Kad izađem neću odmah popričati za Minu. Tu temu treba i ona da prisustvuje kad budemo pričali. Poznavajući svoju majku, mislim da će više mene iskritikovati nego nju. Sve će svaliti na mene. Mislim da nemaju ništa prema Mini. Mina nije pokazala da je bila loša prema meni. Bilo je par situacija, ali nij me prevarila, uspeće sve to da prevaziđu. - rekao je Viktor.

- Njemu je ovo prva sezona. Potrebna je šansa i prilika da se neko upozna. Mislim da zaslužujemo u top 10 da uđemo. Mislim da će Sara i Dušica da ispadnu. - rekla je Mina.

- Sara i Dušica ispadaju, ali veropvatno će biti iznenađenja. Ne bi me iznenadilo da i ja ispadnem. Bio sam od početka aktivn. Sramota me je i blam što smo ono dozvolili. - rekao je Viktor.

- Ja ne znam šta ljudi ovde očekuju od mene. Smatram da me ljudi napolju vole i da je ovo moje prvo učešće, samim tim sam zadovoljna. Ja izlazim odavde kao najmoralnija devojka Elite 9. Ja kada sam ulazila brat mi je reko da imam jezik do poda. Nikada se ne bih je*ala ovde. - rekla je Boginja.

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Autor: Teodora Mladenović