AKTUELNO

Zadruga

Zapevao iz petnih žila: Janjuš napravio pravi spektakl uz stare hitove, sve se ori od njegovog glasa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za samo nekoliko sati broj učesnika u Beloj kući biće dodatno smanjen, dok je buđenje uz stare hitove unelo posebnu energiju među takmičare.

U Beloj kući večeras vlada posebna atmosfera, a Veliki šef probudio je učesnike ''Elite 9'', podsetivši ih da ih za svega nekoliko sati očekuje novo superfinalno izbacivanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su neki učesnici sa nestrpljenjem iščekivali ono što sledi, drugi su odlučili da se opuste i uživaju u muzici koju je Veliki šef pripremio za učenike. Posebno raspoložen bio je Marko Janjušević Janjuš, koji je uz stare hitove pevao, igrao i pokazao da ga neizvesnost pred izbacivanje nije sprečila da napravi dobru atmosferu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegova energija brzo je privukla pažnju ostalih učesnika, a Bela kuća je nakratko bila ispunjena veseljem, iako su svi svesni da ih uskoro očekuje još jedno napeto superfinalno veče.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se kraj ''Elite 9'' približava, svaki izlazak iz Bele kuće menja tok borbe za pobedu, a večerašnje izbacivanje doneće nove preokrete među finalistima.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Marko Janjušević Janjuš

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Filipe, nemoj slučajno da si je... Janjušu pala roletna, iz petnih žila urliče na Boginju! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE ULETELO MUNJEVITOM BRZINOM! Sve se ori od svađe Luke i Jovane advokatice! (VIDEO)

Domaći

BUKTI RAT GASTOZA I ENE: Iz petnih žila urlaju i prozivaju se kao nikad, ona pokušava da se opere od VRELE AKCIJE sa Filipom pored njega! (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Kačavenda i Janjuš opet pronašli razlog da se posvađaju, pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Skida svoje devojke gole, izdaje ljude i namešta: Anđelo zaurlao iz petnih žila i brutalno isprozivao Matoru, zbog ovoga je NULA od prijatelja! (VIDEO

Zadruga

NE VOLIŠ GA, VEĆ UNIŠTAVAŠ! Stanija otkrila da se Mina i njoj poverila oko toga da Vitktora drži u šaci, Gagić zaurlao iz petnih žila na Vrbaški: TI S