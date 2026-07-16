Zapevao iz petnih žila: Janjuš napravio pravi spektakl uz stare hitove, sve se ori od njegovog glasa! (VIDEO)

Za samo nekoliko sati broj učesnika u Beloj kući biće dodatno smanjen, dok je buđenje uz stare hitove unelo posebnu energiju među takmičare.

U Beloj kući večeras vlada posebna atmosfera, a Veliki šef probudio je učesnike ''Elite 9'', podsetivši ih da ih za svega nekoliko sati očekuje novo superfinalno izbacivanje.

Dok su neki učesnici sa nestrpljenjem iščekivali ono što sledi, drugi su odlučili da se opuste i uživaju u muzici koju je Veliki šef pripremio za učenike. Posebno raspoložen bio je Marko Janjušević Janjuš, koji je uz stare hitove pevao, igrao i pokazao da ga neizvesnost pred izbacivanje nije sprečila da napravi dobru atmosferu.

Njegova energija brzo je privukla pažnju ostalih učesnika, a Bela kuća je nakratko bila ispunjena veseljem, iako su svi svesni da ih uskoro očekuje još jedno napeto superfinalno veče.

Kako se kraj ''Elite 9'' približava, svaki izlazak iz Bele kuće menja tok borbe za pobedu, a večerašnje izbacivanje doneće nove preokrete među finalistima.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović