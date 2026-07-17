Želim da pogleda moju majku u oči i oseti sramotu: Asmin otkrio od čega zavisi opstanak njegove veze sa Majom, željan da joj promeni poglede na život! (VIDEO)

Superfinale najgledanijeg rijalitija svih vremena ''Elite 9'' se bliži a učesnici polako sumiraju utiske o svom učešću i brojnim odnosima koji su bili u žiži interesovanja. Asmin Durdžić, bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je otkrio šta mu je na duši i kako se sada oseća.

Asmin Durdžić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šaša baru, te je otkrio kako se oseća tik pred samo superfinale ''Elite 9'', ali je progovorio i o odnosu sa svojom devojkom Majom Marinković i veoma turbulentnom periodu kroz koji prolaze.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Dobro sam - kazao je Asmin.

- Razgovarao si juče sa Milanom Miloševiću o odnosu sa Majom. Pričao si jednu priču, a posle pola sata je opet došlo do svađe sa Majom - rekao je Darko.

- Kada sam završio intervju, ja sam rekao Milanu da pozdravi moje roditelje, pa je Aneli prolazila tu, on je njoj nešto dobacio, rekao joj ''lavice'', a Maja je to shvatila kao moje osmehivanje Aneli. Meni to nije normalno, te Majine i moje rasprave. Ipak za par dana treba da izađemo iz rijalitija i da naše roditelje pogledamo u oči - rekao je Asmin.

- Kako iz tog besa, afekta i mržnje, dođete do strastvenih poljubaca i žestokog se*sa? - upitao je Darko.

- Juče nakon te svađe ga nismo imali. Desi se da izgovorim svašta, da ja kažem nešto. Maja mora da bude svesna toga da ja ne mogu da kažem da Staniju ne mrzim, bilo je šta je bilo, ne mrzim je, ali Maja to ne može da podnese. Maja ima sad problem jer želim da smršam, jer misli da će mene devojke gledati konstantno. Ja sam Maju zavoleo, kada je pored mene i kada smo zajedno, ne bih mogao da zamislim prostor bez nje, ali sam je i sam pitao kako zamišlja ona naš ondos. Napolju mene žene zovu, sekretarice, mislim na poslovne razgovore, ali ne znam kako će Maja to da prihvati. Maja je veoma lepa, simpatična, zanimljiva, ali da ona ljubomoriđe na Milenu Kačavendu, Teodoru Delić. Da ljubomoriše na Aneli, s kojom sam u najvećem ratu, to ne mogu da verujem. To je isto kao da ja ljubomorišem na Lepog Miću. Maji sam rekao da se njen i moj život ne uklapa, jer kad ja čujem njen jeda dan u Budvi, onda to shvatim - rekao je Asmin.

- Da li veruješ da je ona napolju drugačija i da ćete živeti nekim mirnim životom? - upitao je Darko.

- Ona je ta koja mi je rekla da joj dam šansu, ja napolju ne vređam devojke svoje i njihove porodice, to je Stanija potvrdila. Međutim, ja sada ne vidim sramotu u Maji, nakon što ona meni izgovori neke uvrede, ne deluje mi kao da se kaje zbog stvari koje je meni izrekla, iskreno da kažem. Najbitnije je da čovek u sebi ima sramotu. Ne mogu ja da je poštujem, ako ona sebe ne želi da poštuje, to je jasno kao dan - rekao je Asmin.

- Janjuš je govorio kakvo iskustvo je imao sa Majom, da li misliš da ćeš da prođeš isto kao on? - upitao je Asmin.

- Ja sam neko ko gleda odnos kakav ja imam sa nekim, a ne šta mi neko govori. Neka ja sam onda vidim kako će i šta će biti. Znam samo da sam se navikao na Maju, da je volim, šta se sa mnom dešava pa sam željan toga da joj pokažem da ne treba ni da bude ljubomorna toliko i da se smiri. Želim da joj pokažem druge strane života, da život nije to, Budva, provod, izlasci i prolave, već je mnogo lepši život - rekao je Asmin.

- Zašto si Maji rekao da ste zajedno samo do ponedeljka? - upitao je Darko.

- Ja to kažem kad se raspravljam, ali mi je stalo do nje i želim da joj dam šansu, da negde naš odnos pokaže da li vredi da budemo jedno pored drugog, ili ipak ne. Meni će značiti da vidim da se Maja pokaje vidno zbog toga što je vređala moju porodicu - rekao je Asmin.

- Po čemu se po tome razlikuju Stanija i Maja? Tvoja majka u Lincu gleda ''Elitu'' i šta ona sada misli? - upitao je Darko.

- Naravno da joj je draže da sluša Staniju, ali ne sme da se zaboravi da je ta Stanija rekla da sam ja svom detetu želeo smrt. Maja jeste meni svašta rekla za majku, ali sam ja njoj izrekao brojne uvrde, to ne može da se porekne, jer je to istina. Meni je bitno da vidim kako će se Maja obratiti mojoj mami i kako će je pogledati u oči - kazao je Asmin.

- Kako ćeš pred Takija? - upitao je Darko.

- Kkao on brani svoje dete, ja bih Noru. Međutim, meni ne treba to da vređam oca svoje devojke, ali da ja nisam sa Majom, bilo bi drugačije. Nadam se da će moj otac biti gospodin, Taki nadam se da neće govoriti ništa na račun moje porodice i mene - rekao je Asmin.

- Šta radiš narednog četvrtka? - upitao je Darko.

- Ako idem u Dubrovnik, voleo bih da sa mnom ide ili Joca novinar ili ti, kada je reč o susretu sa Norom - kazao je Asmin.

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Autor: S.Z.