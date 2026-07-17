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Maja će doživeti nervni slom: Asmin pokušao da sakrije poglede ka Aneli Ahmić, ali kamere HVATAJU SVE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durždić imao je haos sa svojom devojkom Majom Marinković pre nekoliko dana jer se osmehnuo i Aneli Ahmić, a sada je, misleći da kamere ne snimaju, pokušao da sakrije nove poglede ka njoj!

Asmin je, naime, ovo jutro, nakon emisije "Finalna izbacivanja" krenuo da legne u svoj krevet u hotelu, pa je tom prilikom izašao ispred da popuši cigaretu.

Kada mu je prišao Nerio Ružanji, kako bi mu promenio baterije na bubici, Aneli Ahmić išla je iza njega ka kapiji novog dela imanja, te je tada prvi put krišom pogledao ka njoj.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Aneli je prošle pored njega, a on je sačekao da prođe skroz, pa je tako pogledao u njenom pravcu, a kako će na ovo reagovati Maja Marinković, kao i šta će se dalje odvijati, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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