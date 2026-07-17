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OGLASIO SE VELIKI ŠEF! Poslednji petak u ovoj sezoni osvanuo u Eliti, evo ko se prvi probudio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za nekoliko dana idu svojim kućama, pa su tako danas mnogo lakše ustali iz svojih toplih postelja.

Veliki šef je ovog jutra pustio učesnike malo duže da otspavaju, a onda se oglasio muzikom za buđenje.

Domaći hitovi su se nizali, a učesnici su se lagano razbuđivali u svojim krevetima, iako im nije bilo lako da ustanu.

Foto: TV Pink Printscreen

Terza je i ovog jutra ustao već na prve taktove muzike i došao do Janjuša da ga probudi, kome je jutro manje prijalo.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Kako je izgledalo buđenje ovog petka pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

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