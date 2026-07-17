OGLASIO SE VELIKI ŠEF! Poslednji petak u ovoj sezoni osvanuo u Eliti, evo ko se prvi probudio! (VIDEO)

Za nekoliko dana idu svojim kućama, pa su tako danas mnogo lakše ustali iz svojih toplih postelja.
Veliki šef je ovog jutra pustio učesnike malo duže da otspavaju, a onda se oglasio muzikom za buđenje.
Domaći hitovi su se nizali, a učesnici su se lagano razbuđivali u svojim krevetima, iako im nije bilo lako da ustanu.
Terza je i ovog jutra ustao već na prve taktove muzike i došao do Janjuša da ga probudi, kome je jutro manje prijalo.
Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.
Kako je izgledalo buđenje ovog petka pogledajte OVDE.
Autor: R.L.