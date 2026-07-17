Dača se izlanuo, pa popio PACKE od Janjuša! Jurio ga po imanju, a kad ga je uhvatio - Virijević NAGRABUSIO! (VIDEO)

Janjuševiću se nije dopao jedan Dačin komentar, pa ga je pitao da ponovi, a kad on nije to želeo, košarkaš se iznervirao.
Marko Janjušević Janjuš, Dača Virijević i ostali muškarci sedeli su ispod trema i ćaskali, kada se Dača izlanuo, zbog čega je popio packe.
- Koliko alkoholičara i kockara imamo ove godine - prokomentarisao je Dača.
- A ko ti je sve alkoholičar i kockar? Da čujem, ko su - pitao je Janjuš.
Pošto Dača nije hteo da ih nabroji, Janjuš je počeo da ga juri, a kad ga je stigao, morao je da prizna na koga je mislio.
- Ivan Marinković, Asmin, Bebica - urlao je Dača.
- Ko dalje, dalje - pitao je Janjuš.
- Filip Đukić alkoholičar, Viktor mali kockar - pričao je Virijević pod prisilom.
- A šta sam ja - pitao je Janjuš.
- Ti si najbolji košarkaš, bolji od Jokića i od Kobija Brajana. Izvini najbolji koji postoji - vikao je Dača.
- Je l' sve okej? Počeo da davi decu od sujete - dobacila je Staniija.
Autor: R.L.