Dača se izlanuo, pa popio PACKE od Janjuša! Jurio ga po imanju, a kad ga je uhvatio - Virijević NAGRABUSIO! (VIDEO)

Janjuševiću se nije dopao jedan Dačin komentar, pa ga je pitao da ponovi, a kad on nije to želeo, košarkaš se iznervirao.

Marko Janjušević Janjuš, Dača Virijević i ostali muškarci sedeli su ispod trema i ćaskali, kada se Dača izlanuo, zbog čega je popio packe.

- Koliko alkoholičara i kockara imamo ove godine - prokomentarisao je Dača.

- A ko ti je sve alkoholičar i kockar? Da čujem, ko su - pitao je Janjuš.

Pošto Dača nije hteo da ih nabroji, Janjuš je počeo da ga juri, a kad ga je stigao, morao je da prizna na koga je mislio.

- Ivan Marinković, Asmin, Bebica - urlao je Dača.

- Ko dalje, dalje - pitao je Janjuš.

- Filip Đukić alkoholičar, Viktor mali kockar - pričao je Virijević pod prisilom.

- A šta sam ja - pitao je Janjuš.

- Ti si najbolji košarkaš, bolji od Jokića i od Kobija Brajana. Izvini najbolji koji postoji - vikao je Dača.

- Je l' sve okej? Počeo da davi decu od sujete - dobacila je Staniija.

Autor: R.L.