AKTUELNO

Domaći

Čik me ostavi, baciću i Mevlidu u jezero! Maja ne dozvoljava Asminu da raskine, rešila da mu do ponedeljka zagorča život! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja ne odustaje od ha

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su haos u dvorištu.

- Misliš da bih ja tebe trpeo napolju - rekoa je Amsin.

- Ponašao bi se normalno. Nisu meni đavole isteravali nego tebi. Ne idem po hodžama da vade demone iz mene - rekla je Maja.

- Ne mogu očima da te gledam - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koga ćeš da ostaviš? Ajde čik! Nema mira do ponedeljka. Zašto si mi to rekao? - rekla je Maja.

- Osatviću te - rekao je Asmin.

- Ajde da vidim, sve ću da ih bacim u jezero, i Mustafu i Mevlidu i sve - rekla je Maja.

- Budeš li se tako ponašala ti si mrtva za mene - rekao je Asmin.

- Juče si se kleo u brata da me nikad ne bi ostavio. Što ti se digao? - vikala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se diže svakih pola sata. Zamišljao sam kako te j*bem - rekao je Asmin.

- Imaš priču i za popa i za lopva - rekla je Maja.

- Prevariću te, platiću neku 200 evra - rekao je Asmin.

- Koga ćeš ti da prevariš? S tobom je svaka procvetala, ove dve ne mogu da se sastave tri godine - vikala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećeš moći ni ti - rekao je Asmin.

- Ja sam neuništova - rekla je Maja.

- Izvini za sve samo se skloni - rekao je Asmin.

- Ja možda imam rak od tebe koliko si bolesna - rekao je Asmin.

- Ti si mene vređao najstrašnije jer sam te pitala zbog čega si imao erekciju - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo imanje: Maja nakon brutalnih reči zatražila da joj Asmin bude ponovo njen potrčko, on je oladio jednim potezom! (VIDEO)

Domaći

Milimetri ih dele od poljupca: Maja rešila da ponovo osvoji Stanislava, evo šta mu se sprema! (VIDEO)

Zadruga

Kako nemaš nijednu lepu reč za nju? Luka hoće da navede Anđela da uzdigne Anitu, on ne može da izmisli ništa (VIDEO)

Zadruga

Rešila da bude ko zna koja u nizu po svaku cenu: Aneli ne prestaje da ispira mozak Đukiću o emocijama, on je na kraju i zagrlio (VIDEO)

Domaći

VAŽI ZA NAJVIŠU PEVAČICU, A EVO KOJI BROJ CIPELA NOSI! Do skoro je krila, sad je rešila da progovori!

Zadruga

Ne prestaje da maže oči Maji: Asmin tvrdi da Stanija sve laže o njihovom osmehivanju (VIDEO)