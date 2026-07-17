Čik me ostavi, baciću i Mevlidu u jezero! Maja ne dozvoljava Asminu da raskine, rešila da mu do ponedeljka zagorča život! (VIDEO)

Maja ne odustaje od ha

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su haos u dvorištu.

- Misliš da bih ja tebe trpeo napolju - rekoa je Amsin.

- Ponašao bi se normalno. Nisu meni đavole isteravali nego tebi. Ne idem po hodžama da vade demone iz mene - rekla je Maja.

- Ne mogu očima da te gledam - rekao je Asmin.

- Koga ćeš da ostaviš? Ajde čik! Nema mira do ponedeljka. Zašto si mi to rekao? - rekla je Maja.

- Osatviću te - rekao je Asmin.

- Ajde da vidim, sve ću da ih bacim u jezero, i Mustafu i Mevlidu i sve - rekla je Maja.

- Budeš li se tako ponašala ti si mrtva za mene - rekao je Asmin.

- Juče si se kleo u brata da me nikad ne bi ostavio. Što ti se digao? - vikala je Maja.

- Meni se diže svakih pola sata. Zamišljao sam kako te j*bem - rekao je Asmin.

- Imaš priču i za popa i za lopva - rekla je Maja.

- Prevariću te, platiću neku 200 evra - rekao je Asmin.

- Koga ćeš ti da prevariš? S tobom je svaka procvetala, ove dve ne mogu da se sastave tri godine - vikala je Maja.

- Nećeš moći ni ti - rekao je Asmin.

- Ja sam neuništova - rekla je Maja.

- Izvini za sve samo se skloni - rekao je Asmin.

- Ja možda imam rak od tebe koliko si bolesna - rekao je Asmin.

- Ti si mene vređao najstrašnije jer sam te pitala zbog čega si imao erekciju - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić