Ne odustaje: Bebica siguran da njegova ljubav sa Teodorom ima svetlu budućnost! (VIDEO)

Macanović ni posle svih poniženja ne planira da digne ruke od odnosa sa Teodorom!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Bivši učesnik Cimi pitao je Borislava Terzića Terzu zbog čega se ne odvoji od Sofije Janićijević nakon svega što je saznao o njenom odnosu sa Danetom.

- Teško je da se odvojiš kad emocije još postoje. Jedina moja greška u ovom rijalitiju je što sam Sofiji oprostio i što sam prešao preko uvreda porodice i Barbare. Ja se samo za kajem - govorio je Terza.

Sledeće pitanje on je postavio Nenadu Macanoviću Bebici.

- Zašto ostaješ pored Teodore kad te vređa i ponižava? - pitao je Cimi.

- Ja ne znam kako ovi kreteni uopšte znaju da pošalju pitanja i to sam se uvek pitao. Ja sam vrlo jasan već tri sezone šta ovde pričam, šta želim i kako vidim. Ovo da nema perspektive ne bih se mirio i radio sve što radim - govorio je Bebica.

Cimi je pitao Luku Vujovića zbog čega skače na Filipa Đukića i da li ga zanima Aneli Ahmić ili Anita Stanojlović.

- Ja ne skačem, ali imam pravo da odgovorim. Ja mislim da treba da dam iskreno mišljenje o bivšim partneru. Što se tiče ko me zanima videlo se na uspomenama, a ako nisi video pogledaj sad. Glasajte i pokažite koga ste voleli ovde - govorio je Luka.

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Autor: A. Nikolić