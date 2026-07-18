NIŠTA NAS NE SME IZNENADITI! Mustafa i Mevlida spremili gume za spasavanje?! Asminov otac na urnebesan način odgovorio na Majine pretnje (FOTO)

Petak u Eliti 9 obeležile su žestoke svađe Maje Marinković i Asmina Durdžića, zbog čega ih je obezbeđenje tokom celog dana pratilo u stopu.

Sve je počelo još ujutru kada je Maja primetila da se Asmin probudio sa erekcijom, pa je odmah posumnjala da sanja drugu ženu. Zbog toga ga je tokom dana neprestano provocirala i optuživala, a u jednom trenutku priznala je i da strahuje da će je ostaviti nekoliko dana pred superfinale. U naletu besa zapretila mu je da će mu "baciti i oca i majku u jezero" ukoliko se to dogodi.

Tim povodom oglasio se Asminov otac Mustafa, koji je na svom Fejsbuk profilu objavio novu AI fotografiju sa suprugom Mevlidom. Na fotografijinjih dvoje stoje u vodi u gumama za plivanje, dok se iza njih nalaze dve ogromne ajkule.

Na fotografiji je kratko napisao:

- Stižemo u Šimanovce! Ništa nas ne sme iznenaditi. Posle svake oluje izlazimo tvrdoglaviji - nema popuštanja!

akcije na fotografiju bile su podeljene. Dok su jedni pružili podršku Asminu i njegovoj porodici, drugi su iskoristili priliku da ga kritikuju i upute mu brojne negativne komentare.

Autor: A.Anđić