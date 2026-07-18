Dinar neće dobiti dok sud ne donese odluku! Terza besan kao ris nakon što je ugledao Comaru, ona poručila Urošu: Zaklela se zemlja raju... (VIDEO)

Terza nije mogao da ostane imun na majku svog deteta!
Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice i prijatelja Uroša Stanića. Prvo mu se obratila Milica Veličković, a onda i mama.
- Zaposlio si me kao da sam završila prava. Zaklela se zemlja raju da se sve tajne saznaju - rekla je Milica.
- Uz tebe sam, drži se hrabro, voli te mama - rekla je Uroševa mama.Zatim je Uroš dobio reč da prokomentariše.
- Volim te puno, uskoro izlazim i non stop mislim o tebi. Hrabra si i sve ćemo preživeti. Da se zahvalim i Comari. Mene zanima da li vas je sramota - rekao je Uroš.
- On nije pokazao poštovanje prema svojoj mami i nastavio je - rekao je Asmin.
- Pravdu ćemo naći na sudu. J*beš se sa osobom koja najstrašnije vređa tvoju mamu - rekao je Amsin.
- Saznao sam da ona govori da Barbara nema oca i jedva čekam da izađem i da rešavam te stvari. U dva tri dan apokrećem tužbu. Koliko je njena toliko je i moja. Dinar neće dobiti dok sud ne donese odluku. Niko mi neće zabraniti da je vidim po cenu da završim u zatvoru - rekao je Terza.
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Autor: A.Anđić