Sara Stojanović nakon napuštanja Bele kuće za Pink.rs progovorila o budućnosti s Muratom, pa spomenula svoju porodicu, sve zavisi samo od jedne stvari!

Njena veza sa Muratom definitivno će mnogo uticati na njene buduće planove!

Sara Stojanović završila na 26. mestu u najgledanijem rijalitiju Elita 9, a mi smo je sada kontaktirali kako bismo čuliprve utiske nakon napuštanja Bele kuće, ali i susreta sa Muratom u spoljnom svetu.

Sara je na početku razgovora istakla da je zadovoljna svojim plasmanom.

- Presrećna sam i zahvalna na ovakvom plasmanu, čudan je osećaj da više nisam unutra, naravno da bi mi bilo drago da sam ušla u superfinale, ali svakako je i ovo veliki uspeh.

Zatim je otkrila kakve reackije ima njena porodica na njeno učešće.

- Moja porodica je uvek bila uz mene i kada sam bila najbolja i nizala uspehe, a i sada kada sam priznajem napravila greške. Popričali smo o svemu i tek ćemo pričati, ali eto neka to ostane u četiri zida.

Kako je istakla, Murat i ona su odlučili da pruže šansu svojoj ljubavi u spoljnom svetu.

- Murat mi je rekao da želi da da šansu našoj ljubavi i uspeli smo da pričamo o nekim stvarima i tek ćemo i doći ćemo zajedno na superfinale. On ima pravo da mi zameri neke stvari, naravno i ja njemu, ali mnogo je lakše napolju daleko od svega pričati, mislilm da je na Mikija koji je bio u studiju tada reagovao nekako spontano, morate da razumete da smo mi tek izašli u spoljni svet i da nam predstoji period privikavanja na sve to, ali mnogo je lakše ovako nego pred kamerama.

Sara dodaje i da ima velike planove za budućnost, ali da će na sve to uticati njena veza sa Muratom.

- Imam dosta planova za budućnost, ali korak po korak svakako da to puno zavisi i od moje veze sa Muratom, najvažnije mi je da provedem što više vremena sa mojom porodicom i nadoknadim sve propuštene trenutke. Za dalje ćemo videti.

Autor: A. Anđić