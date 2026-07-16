AKTUELNO

Zadruga

On je neko koga sam izdala četiri puta: Sara ne prestaje da doziva i jadikuje za Muratom, shvatila da je njega najviše volela! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dušica smatra da ona ispada jer je jedinka, Sara jadikuje za Muratom.

Sara Stojanović i Dušica Đokić bile su naredne sagovornice u emisiji ''Radio Amnezija''.

- Mene ne zanima šta će ovi ljudi ovde da kažu. Nije ni čudo što mi je Filip ovde najbolji drug. Volela bih da me u studiju sačeka mama sa Muratom. Ja od jutros plačem. Nije mi dobro. Fali mi. Murat je neko koga sam ja izdala četiri puta i nisam ga ispoštovala. Danas saam shvatila da ga volim. Tražim njegovog medvedića koji mi je poklonio, nema ga nigde. Ja sam pokazala kakva sam. Bila sam i spontana, imala sam i turbulentne odnose. Nikoga nisam vređala. Ovaj prostor će me podećati na Murata. Nedostaje mi - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam opstala zbog odnosa sa Filipom. Sve što sam obećala to sam i ispunila. Ja smatram da svi mi koji smo prvi put ovde da sm ugroženi. Imamo Minu koja je prespavala, nas dve, Draganu. Konstantno me šaljete. Draganu i Hanu stavljam. - rekla je Dušica.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Totalno se slomila od bola! Saru svaka pesma podseća na Murata, tek sad je shvatila koliko ga voli i koliko joj nedostaje: Trgla sam se jutros, mislil

Zadruga

TRI PUTA SAM GA POLJUBIO U USTA, ZAŠTO MI JE DOZOVLIO... Uroš jadikuje nad svojom sudbinom, ne može da se sabere nakon Borinog pomirenja sa Anastasijo

Zadruga

Kao što meni treba lečenje tako treba i tebi: Sara grca u suzama za Muratom, nije uspela da nađe razumevanje od strane učesnika! (VIDEO)

Zadruga

Dovodiš mi njega u vezu, ti si bolesnik! Bora ne može da veruje šta mu je Anastasija uradila: Ako mi se svetiš, reci mi! (VIDEO)

Zadruga

KRINDŽ, KRINDŽ! Anastasija traži da je zemlja proguta dok gleda uspomene sa Muratom i Borom! (VIDEO)

Zadruga

Kompletno posrnuće Sare Stojanović! Kad je videla ljubavne kadrove sa Muratom slomila se, pa zaurlala na Ivana: Ti si me uništio! (VIDEO)