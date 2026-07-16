On je neko koga sam izdala četiri puta: Sara ne prestaje da doziva i jadikuje za Muratom, shvatila da je njega najviše volela! (VIDEO)

Dušica smatra da ona ispada jer je jedinka, Sara jadikuje za Muratom.

Sara Stojanović i Dušica Đokić bile su naredne sagovornice u emisiji ''Radio Amnezija''.

- Mene ne zanima šta će ovi ljudi ovde da kažu. Nije ni čudo što mi je Filip ovde najbolji drug. Volela bih da me u studiju sačeka mama sa Muratom. Ja od jutros plačem. Nije mi dobro. Fali mi. Murat je neko koga sam ja izdala četiri puta i nisam ga ispoštovala. Danas saam shvatila da ga volim. Tražim njegovog medvedića koji mi je poklonio, nema ga nigde. Ja sam pokazala kakva sam. Bila sam i spontana, imala sam i turbulentne odnose. Nikoga nisam vređala. Ovaj prostor će me podećati na Murata. Nedostaje mi - rekla je Sara.

- Nisam opstala zbog odnosa sa Filipom. Sve što sam obećala to sam i ispunila. Ja smatram da svi mi koji smo prvi put ovde da sm ugroženi. Imamo Minu koja je prespavala, nas dve, Draganu. Konstantno me šaljete. Draganu i Hanu stavljam. - rekla je Dušica.

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Autor: Teodora Mladenović