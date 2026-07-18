Ovo se još nije desilo: Terza otkinuo na Matorinu sestru, nakon Elite rešio da je osvoji! (VIDEO)

Nije mogao da ostane imun na lepotu Matorine sestre!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Naredna poruka bila je za Jovanu Tomić Matoru, a njoj se obratila sestra.

- Imam puno dečice u familiji i jedva čekam da ih vidim. Ja znam da ona gotivi Aneli koliko god da smo imale sukoba - rekla je MAtora.

- Da, predivna devojka i uvek me je pozdravljala. Matora i ja smo ulazile u sukobe, a ti si me pozdravljala jer se vidi da ja Matoru ne mrzim i da uvek pričam sa njom - dodala je Aneli.

- Terza, sestra nema dečka - rekla je Matora.

- Upravo sam se zbog toga javio. Ja sam nju zamišljao strofo i zanimljivo. Lepotica, Milena, prelepa si - dodao ej Terza.

- Zaboravila sam da pozdravim moju devojku. Dragana, volim te - poručila je Matora.

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Autor: A. Nikolić