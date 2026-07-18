Hitno obraćanje fanovima: Teodora moli podršku da je bolje plasiraju od Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Tenzija u Beloj kući ne prestaje, sve je napetije kako se bliži kraj!

Teodora Delić poludela je jer je Ivan Marinković prozivao Nenada Macanovića Bebicu jer nije dobio video poruku od najbližih. Ona je odlučila da mu žestoko uzvrati, pa je čak i pozvala svoje fanove da glasaju što jače kako bi imala bolji plasman od Marinkovića u superfinalnoj noći najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Ivane, što nema Željka ili sestre? On će tebe da proziva. Ljudi, glasajte jako jer želimo Ivana da ispratimo u superfinalu - govorila je Teodora.

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Autor: A. Nikolić