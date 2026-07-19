Bruka i sramota ostaje večna: Uroš Stanić urnisao glavne aktere, još jednom dokazao da ne preza ni od čega! (VIDEO)

Kako je danas sat otkucao 307 dan u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', čini se da je ostalo nikad manje vremena do spektakularne superfinale noći, pa je tako tenzija u Beloj kući sve veća.

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Uroša Stanića koji je bez dlake na jeziku mesecima iza nas komentarisao goruće teme u Beloj kući, pa je tako i ove noći bio bez zadrške.

- Uroše, danas si pukao i izvređao i Mevlidu i Mustafu - rekao je Milan.

- Naravno, pukao sam. Asmina boli d*pe za porodicu, njegova svetinja su vagina, vibrator i bodi mist. Videli smo da je progutao sve reči koje je Maja izgovorila za njegovu porodicu, a najstrašnije je gazio Aneli kada je samo delić rekla o njegovoj porodici. Maja ne voli Asmina, ona voli FIlipa Cara i to je apsolutno svim gledaocima jasno. Videli smo svi kako je gledala Filipa tužnim okicama, a ja imam jednu teoriju apsolutno. Sledeće godine ukoliko uđu Car i Alibaba, pa i Maja naknadno mislim da će se ponoviti hotel, ali ovog puta Maje i Cara. Stanija se oprala, mislim da briše suze sa novčanicama, potrošila 450.000 evra i zaključala ribicu. Bruka i sramota koju su naneli sebi i svojima ostaje večna. Jako mi je žao Nore, za par portala su prodali sve - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš najnovije sukobe Sofije i Terze? - upitao je Milan.

- Tako su se izblamirali i srozali pomirenjem, Terza je dokazao da ga uopšte ne zanima jer izigrava žrtvu zbog toga što mu Milica ne dozvoljava da vidi Barbaru, a Sofija mu vređa dete, šta više da se priča? Smatram da će da se pomire, vidi se da u prolazu ćućore - rekao je Uroš.

- Terza priča Đukiću sve do detalja, ponižava Sofiju na sve strane - rekao je Milan.

- Sofija je ispala nefer prema njemu, a on sebe ne može da opere što joj je oprostio Daneta i zato sad to radi. Moja pravda je ove sezone zadovoljena - rekao je Uroš.

- Da li ti nedostaje Bora Santana? - upitao je Milan.

- Iskreno ne, sve što je bilo s njim pripisujem mojim mladim godinama - rekao je Uroš.

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Autor: N.P.