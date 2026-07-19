Ništa ne može da mu promakne: Dača misli da je Luka bacio oko na Staniju, trudna Anita će poludeti kad čuje ove detalje! (VIDEO)

Virijević detaljno ispratio svaki Lukin korak i sve preneo Staniji!

Danilo Dača Virijević provalio je da Luka Vujović ima potrebu da konstantno baca fore Staniji Dobrojević i da se jako opustio, a i njoj je to zapalo za oko, ali misli da prema njoj ima isključivo samo drugarske namere, ali ne i da flertuje.

- Znaš ti kakav drugi i ortak umem da budem sa muškarcima - rekla je Stanija.

- Ja mislim da ti njega ne gledaš tako. Misliš da je njegovo peckanje tek tako uz k*rac? - pitao je Dača.

- Pa on bar slatko pecka, a ne kao ona džumara koja me pita da li znam da čitam. Nemoj da praviš priče, ti si u sukobu sa njim, pa bi da mu uvališ pred kraj. Opustili ste se pred kraj - pričala je Stanija.

- Ne, ne. Ja znam da je Milan Milošević primetio isto što i ja - dodao je Dača.

- Ja tebi da nisam rekla sinoć da sedneš pored mene ispao bi haos po kući danas - rekla je Stanija.

- Viktor je detence za razliku od Luke. To za tebe nije opasno - dodao je Virijević.

- Nemoj Taškicinu lutkicu da praviš žrtvu preko mene jer ona to hoće. Samo kad sam se ja svoje muke rešila - govorila je Stanija.

- Meni ne izgleda da je tako, a ti samo lažinjaj - rekao je Dača.

- Sve možeš da kažeš za mene, ali ne da lažem - dodala je ona.

- Ti prikrivaš moje neprijatelje - nastavio je Dača.

- Njegova mama te je lepo pohvalila, ali ti si nepopravljiv. Ti mene hoćeš za stolom da spojiš sa još nekim. Ja ne demantujem te situacije, ali je to drugarski i neki ljudi su tako harizmatični i vole da bacaju te fore - govorila je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić