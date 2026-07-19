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Pala joj roletna: Teodora urla na Bebicu jer je čupao obrve, a ona mu je to strogo zabranila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Teodora Delić pregorela je od besa jer je Nenad Macanović Bebica išao protiv njene reči. Naime, on je odlučio da skrati svoje obrve, iako mu je ona to zabranila, zbog čega je napravila haos i započela žestoku svađu.

- Ti kao da nemarno radiš ono što ti kažem da uradiš. Ja sam ti rekla da nikad u životu ne obriješ obrve sebi. Čemu to ako sam ja rekla ne? - govorila je Teodora.

- Skratio sam mašinicom jer su štrčale. Hoćeš da se raspravljaš? Ja ću da ustanem i odem. Ti se raspravljaš sa mnom zbog mojih obrva - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si video na šta ti liče obrve na slici? Rekao si da je odvratno. Zašto si to uradio? - nastavila je ona.

- Odgovorio sam, da li treba da ponovim još jednom? Smaraš me - rekao je Bebica.

- To je nepoštovanje. Zašto si to uradio ako sam ja rekla da ne diraš? Da li si to uradio da ti ja ne bih čupala? Ne razumem te i ne kapiram te - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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