Nisam se odrekao oca, ali sam išao protiv njega zbog Aneli, ali sve bih ponovio! Luka Vujović želi pobedi svojoj ćerki: Neka kao pobednik izađe Nia Aleksija! (VIDEO)

Otvorio dušu.

Luka Vujović stigao je u Rajski vrt i razgovarao sa Drvetom o svemu.

- Bilo je čupavo, ali kad sam ispratio plavi mantil na leđima Aneli, pao mi je kamen sa srca. Ovu sezonu je obeležilo to što ću ponovo biti otac, moj san od 18 godina je da budem otac ćerkice. To mi je omogućio ovaj projekat, šta bi bilo kad bi bilo da sam napolju - rekao je Luka.

- Da li se zbog nečega kaješ - pitalo je Drvo.

- Kajem se što sam verovao Aneli pred ulazak, što sam bio iskren, ispravan, što sam doživeo nepravdu, to što je uradila u Hotelu sa Asminom manje-više, ali to što je izmislila da sam je tukao, onda je rekla za Janjuša da je u podrumu opštio sa muškarcima, pa za Asmina... Za šta je sve spremna osoba sa kojom sam bio, verovao sam joj. Stavio sam na vagu, otac ili Aneli, začeće nove porodice. Nisam se odrekao oca, ali sam stao uz nju. Da vratim vreme opet bih uradio isto, šta je tu je, takav sam - rekao je Luka, a onda dodao:

- Imali ste prilike da vidite mene kao učesnika, bio sam iskren, imao sam i loše i dobre trenutke, voleo bih da kao pobednik izađe naša ćerka Nia Aleksija, odnosno Anita, voleo bih da svi koji glasaju za mene poslaju bar duplo za Anitu. Moja bi najveća pobeda bi bila kad bi ona podigla ček po drugi put - rekoa je Luka.

Autor: R.L.