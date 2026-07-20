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Bivši učesnik Elite 9 stigao povređen na superfinale: Ruka mu u gipsu, a svi se pitaju šta se desilo! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Kako polako pristižu porodice i prijatelji superfinalista, stigli su i bivšu učesnici Elite 9 Jompas i Branko Živić.

Foto: Pink.rs

Oni su na kratko ispozirali za naše kamere, a jedna stvar je osebno zabrinula sve prisutne. Naime, Branko Živić se pojavio sa rukom koja je zavijena u gips.

Foto: Pink.rs

Iako je nedavno povređen, nije želeo da propusti osu spektakularnu noć i da pruži podršku svojim bivšim cimerima i favoritima.

Podsetimo, nedavno su pristigli Durdžići, majka, otac i sestra od Asmina Durdžića koji su odmah otktili da li su mu oprostili sve reči koje je izrekao na račun porodice u toku svađa sa Majom Marinković.

- Roditelj uvek oprašta, ko će oprostiti ako neće tata i mama. Mi očekujemo večeras prvo mesto, a nećemo ni sa kim da se svađamo, došli smo po svoje dete - rekao je Mustafa pa je dodao:

- Smatramo da je zaslužio prvo mesto, bio je glavna tema, nije život lep, ali to je igra. Iskreno ja ne mogu da govorim šta je on mislio i šta je govorio, bilo je neprijatno mnogo toga, ali to je njegov život - dodao je Mustafa.

Minka je potom prokomentarisala Aneli i priče koje je imala o njoj:

- Ja se nisam oglašavala niti planiram da se oglašavam, to nije vredno toga, moram da dodam za te reči koje je Maja rekla, za to nema opravdanja, a sa mnom neće komentarisati ništa - rekla je Minka.

Foto: Pink.rs

- Maja je poremećena osoba, od nas neće dobiti reč, a ne zagrljaj, za to što se je pričala za to se u Austriji ide u zatvor. Isto mišljenje imam i o Aneli, to što je Maja pričala, Aneli je pisala, a što se tiče Stanije, nju ću pozdraviti i zagrliti, i ona je gubitnik zbog mog sina, a voleo bih da se pomire njih dvoje - dodao je Mustafa.

Autor: A.Anđić

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