Imao je priliku da se izvini! Stanijina majka na ivici suza, jedva čeka da zagrli ćerku, a za bivšeg zeta i Maju Marinković nije imala ništa lepo da kaže! (VIDEO)

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Sada je stigla i najveća podrška Stanije Dobrojević, njena majka Slavica. Ona je ovom prilikom za Pink.rs progovorila o ćerkinom učešću u Eliti 9 i svim uvredama koje je doživela od bivšeg partnera Asmina Durdžića i njegove devojke Maje Marinković koja je takođe bila njena drugarica.

Slavica nije krila sreću zbog kraja Elite i toga što će uskoro zagrliti svoju ćerku.

- Konačno da izađe. Ne znam da li očekujem pobedu, bilo bi lepo, ali samo ću je zagrliti.

Priznala je da li ima šanse da oprosti Asminu ukoliko se bude izvinio za sve izgovorene reči.

- Ne, on da je hteo da se izvini imao je priliku za to. Sve ovo govori o njemu. Nikad ne bih rekla da će tako nešto da izgovori, bio je jako fin. Drago mi je da je ušao i pokazao svoje pravo lice.

Nije joj bilo lako kada je gledala Stanijinu reakciju na čestitku, pa je otkrila zašto nije dobila pozdrav od brata.

- Bilo mi je žao, vidim da joj je bilo teško. Nisam bila ta to da uđe, ali dobro. Njen brat ne voli javnost, rekla sam da ima jako lepih vesti i događaja, znaće ona i sve će joj biti jasno.

Šokirana je svim uvredama koje je Stanija doživela, a posebno izdajom Maje Marinković.

- Mnogo je to ružno, ne znam čemu to. To ide njima na štetu, ne mogu oni nikoga da omalovaže osim sami sebe.

Ne krije da priželjkuje Stanijinu pobedu.

- Radujem se što će se završiti, a plasman bih volela da bude visok. Pobeda može da bude jedna lepa satisfakcija. Svi mi na Balkanu koristimo psovke kad se svađamo, ali ja to ne podržavam. verujem da je poprimila to od okruženja. Možda bih

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Autor: A.Anđić