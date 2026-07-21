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Teodora Delić zauzela je 13. mesto u superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 13. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

- Teodora Delić je ugrožena, ali ona nije sama. Među najugroženijima je i Maja Marinković - rekao je Milan.

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- Zajedno s njih dve ugrožen je i Ivan Marinković, ali sa njom je i Milena Kačavenda - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja može da sedne kao i Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Ne znam šta će Teodora ovde, sa ovom jeftinom haljinom od četristo dinara - rekao je Ivan.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Ivane maši jer Teodora ispada - rekla je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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