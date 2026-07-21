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Anđelo Ranković zauzeo je 11. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 11. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

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- Prva osoba koja je ugrožena ove noći je Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Nek glasači glasaju još jače da im pokažemo ko je kralj - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Takođe je ugrožen i Anđelo - rekla je Ana.

- Molim moju podršku da glasa još jače - rekao je Anđelo.

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- Janjuš je takođe ugrožen - rekao je Milan.

- Janjuš može da sedne jer je siguran za sada - rekla je Ana.

- Idemo bre - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo ili Ivan? Jedan od njih dvoje je 11. Matora raduj se jer je Anđelo zauzeo 11. mesto - rekao je Milan.

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Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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