Anđelo Ranković zauzeo je 11. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 11. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

- Prva osoba koja je ugrožena ove noći je Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Nek glasači glasaju još jače da im pokažemo ko je kralj - rekao je Ivan.

- Takođe je ugrožen i Anđelo - rekla je Ana.

- Molim moju podršku da glasa još jače - rekao je Anđelo.

- Janjuš je takođe ugrožen - rekao je Milan.

- Janjuš može da sedne jer je siguran za sada - rekla je Ana.

- Idemo bre - rekao je Janjuš.

- Anđelo ili Ivan? Jedan od njih dvoje je 11. Matora raduj se jer je Anđelo zauzeo 11. mesto - rekao je Milan.

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Autor: N.P.