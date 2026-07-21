Maja Marinković zauzela je 10. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 10. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

- Kažu ljudi da ovoliko iznenađenja nije bilo nikada. Trenutno je ugrožena Stanija Dobrojević, ali nije sama - rekao je Milan.

- Baš mi je krenulo veče loše - rekla je Stanija.

- Maja Marinković je takođe ugrožena - rekao je Milan.

- Stanija kaže da joj je uništena noć, a kako li je meni što me ona optužila da opštim sa ocem? Metla u pokušaju - rekla je Maja.

- Asmin je takođe ugrožen, a jedno od njih troje zauzima deseto mesto - rekao je Milan.

- Je l' me zezaš? - upitao je Ivan.

- Maja napušta Elitu - rekao je Milan.

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Autor: N.P.