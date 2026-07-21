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Trebalo je da ispratim Aneli! Nerio bez zadrške za Pink.rs progovorio o Siti Ahmić, priznao da li ima mesta pomirenju: Boriću se za svoju istinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne odustaje od cilja da dokaže svoju istinu!

Nerio Ružanji zauzeo je 12. mesto u superfinalu Elite 9. On nije mogao sa sakrije sreću zbog svog plasmana, ali je priznao da je priželjkivao da Aneli Ahmić, njegova tetka izađe pre njega.

- Ovo je veliki uspeh za nekoga ko je prvi put ovde učesnik i ko je ušao sa najmanje samopouzdanja. Ja sam šokiran što nisam prvo mesto. To je moglo biti jače. Trebao sam da ispratim Aneli da bih pokazao svoju istinu, ali ljudi napolju znaju istinu. Ona ima veliku armiju i podršku.

Foto: Pink.rs

Na pitanje o svojoj mami Siti Ahmić bio je kratak.

- No kontakt. To je promenljivo stanje, daću joj šansu, ali trenutno ne vidim da naša komunikacija vodi u bilo kom smeru. Nakon svega nikad ne može biti savršen odnos. Ja nigde neću bez Hane i Arije. Ako samo samo ja i Arija dobrodošli to ne ispunjava moje uslove.

Foto: Pink.rs

Prokomentarisao je situaciju kada je njegova majka želela da gurne niz stepenice trudnu Hanu.

- Ta cela priča je razlog zašto je Sita imala zabranu prilaska meni, Hani i našem nerođenom detetu u tom trenutku. Definitivno ću se boriti za svoju istinu. Ja sam ovde bio stopostotno iskren.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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