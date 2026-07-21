Ako nastavi da udara na mene, reći ću sve! Anđelo najavljuje novi rat Aniti, smatra da zaslužuje duboko izvinjenje od nje! (VIDEO)

Nije očekivao da će Ivan Marinković i Milena Kačavenda biti bolje plasirani od njega.

Anđelo Ranković zauzeo je 11. mesto u superfinalu Elite 9. On je jedva dočekao da izađe kako bi kontaktirao svoju porodicu i prijatelje, a onda je otkrio koga bi voleo da vidi sa ovogodišnjom krunom.

-Jedva čekam da uzmem telefon id a se čujem sa porodicom i prijateljima. Jedva čekam da okrenem majku svoju. Plasman, manje-više. Imao sam sukobe sa Milenom, Ivanom, Matorom, mislio sam da zaslužujem više mesto, ali narod je glasao više za njih, pobedili su. Naučio sam da ne idem na prvu kad su međuljudski odnosi u pitanju. Očekivao sam da vidim leđa Ivanu, Matoroj i Mileni. Glasam za Janjuša, tu si Filip, Aneli, Maja i Asmin. Moj najbolji drug uz Bebicu je Janjuš.

Morao je da iskomentariše učešće Jovane Tomić Matore.

- Matora je zaslužna kao komentatorka, bila je dobra, da li realna ili ne, nije bitno. Nije samo poenta komentarisati nego biti zapažen po nekim drugim situacijama.

Smatra da Anita Stanojlović treba da mu se izvini zbog svih reči koje mu je izrekla.

- Smatram da bi trebale da mi se izvine mnoge osobe, prvenstveno moja bivša kojoj nikad ništa loše nisam želeo ni uradio. Do toga neće doći, ali nije trebalo da dođe do svega ovoga. Najmanje sam zaslužio od nje da dođe do svega ovoga.Ja nikad ne bih izneo ništa o našoj vezi da se nije udario na moju porodicu. Ako nastavi da udara na mene reći ću sve.

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Autor: A.Anđić