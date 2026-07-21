Matora preusmerila svoje glasače: Evo koga želi da vidi na tronu za par sati! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Jovanu Tomić Matoru.

Jovana Tomić Matora je otkrila da ove noći Filipa Đukića želi da vidi kao pobednika, ali se nije toliko zabrinula što je Dragana Stojančević nije dočekala.

- Dragana nije tu, ozbiljno ti kažem - rekla je Milena.

- Pa dobro, ti si tu. Ti si moja porodica - rekla je Matora.

- Matora, da li si dočekala svoju pravdu? - upitao je Darko.

- Da, ali znam da imam glasače. Mislim da sam mogla još dva mesta bolje, ali sam prezadovoljna - rekla je Matora.

- Na koga da usmerimo tvoje glasače? - upitala je Šopićka.

- Filipu zameram mnoge stvari, ali to je moj pobednik - rekla je Matora.

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Autor: N.P.