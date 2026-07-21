Ovo je njena pobeda: Kačavenda nikad zadovoljnija svojom pozicijom! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Milenu Kačavendu koja je zauzela 7. mesto u velikom superfinalu.
Ona je u razgovoru sa Mašom otkrila da je ovo njena najveća pobeda obzirom da je sa Rajskog ostrva otrpatila većinu svojih neprijatelja.
- Oduvala sam ih i baš mi je drago. Mogao je to da bude i Alibaba, ali dobro čovek je glavna tema rijalitija - rekla je Milena.
- Je l' ovo tvoja najveća pobeda? - upitala je Maša.
- Jeste, da budem iskrena - rekla je Milena.
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Autor: N.P.