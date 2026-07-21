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Bez dlake na jeziku: Asmin Durdžić otkrio šta će reći kada se bude suočio sa Takijem Marinkovićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan emotivan trenutak, a nakon odluke publike saznali smo i ime finaliste koji je završio svoje takmičenje pred sam kraj borbe za pobednički pehar. Svoje mesto među najboljima zauzeo je Ivan Marinković, koji je osvojio 5. mesto.

Tokom svog učešća u "Eliti 9", Asmin Durdžić bio je jedan od učesnika koji je privukao veliku pažnju javnosti. Njegov ulazak u rijaliti doneo je brojne preokrete, emotivne situacije i odnose koji su mesecima bili tema razgovora.

Njegovu sezonu obeležili su brojni izazovi, razgovori, suočavanja i trenuci koji su pokazali različite strane njegovog karaktera. Posebnu pažnju publike privukla je njegova emotivna priča i odnos sa Majom Marinković, koji je tokom sezone prolazio kroz različite faze i izazivao brojne reakcije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očekivala sam da će biti bolje plasiran, jer je Asmin držao sezonu od prvog do poslednjeg dana. Imao je greške, ali je uvek bio iskren i birao je ljubav iznad svega - rekla je Maja.

Asmin Durdžić razgovarao je sa voditeljkom Mašom Mihailović o svom učešću.

- Poosan sam na svoj plasman, jer je 5. mesto veliki ponos, konkurencija je jaka - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li češ se sada suočiti sa Takijem, ocem tvoje devojke Maje? - upitala je Maša.

- Ja sam rekao da volim njegovu ćerku i da ne želim da to bude uopšte tenzično, da mu ponavljam neke loše reči neću - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Asmina Durdžića pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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