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Ovako nikad nije bio ponosan: Ivan već slavi svoju visoku poziciju, u studiju ga dočekao gromoglasan aplauz! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je četvrtoplasiranog Ivana Marinkovića, kom je ovo po svemu sudeći najveći uspeh.

On nije krio uzbuđenje zbog svog uspeha, a pogotovo zbog toga što je ispratio sve svoje ljute rivale sa Rajskog ostrva.

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- Ivane čestitam ti - rekla je Maša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala ti puno. Šta da kažem sem da sam ponosan? - rekao je Ivan.

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Njega je u studiju dočekao gromoglasan aplauz bivših takmičara koji su bili preponosni na njega.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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