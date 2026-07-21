Ovako nikad nije bio ponosan: Ivan već slavi svoju visoku poziciju, u studiju ga dočekao gromoglasan aplauz! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je četvrtoplasiranog Ivana Marinkovića, kom je ovo po svemu sudeći najveći uspeh.

On nije krio uzbuđenje zbog svog uspeha, a pogotovo zbog toga što je ispratio sve svoje ljute rivale sa Rajskog ostrva.

- Ivane čestitam ti - rekla je Maša.

- Hvala ti puno. Šta da kažem sem da sam ponosan? - rekao je Ivan.

Njega je u studiju dočekao gromoglasan aplauz bivših takmičara koji su bili preponosni na njega.

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Autor: N.P.