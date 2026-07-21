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Za nju bronza sija kao zlato: Anita priznala da je ponosna na sebe, uživa u svom 3. mestu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan trenutak pun emocija, a nakon odluke publike saznato je da je svoje takmičenje završila Anita Stanojlović, koja je u velikom superfinalu osvojila 3. mesto.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Anita je bila jedna od učesnica koja je privlačila veliku pažnju javnosti. Njenu sezonu obeležile su emotivne priče, odnosi sa cimerima, brojni razgovori, ali i situacije koje su izazivale reakcije gledalaca širom regiona.

Anita Stanojlović stigla je kod voditeljke Maše Mihailović, gde je sumirala utiske nakon što je osvojila 3. mesto u superfinalu ''Elite 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si ponosna na sebe? - upitala je Maša.

- Jesam, da, preponosna sam. Ja sam za sebe pobednica - rekla je Anita.

- Kako se osećaš? - upitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

-Fenomenalno. Osećam se savršeno jer sam ispratila sve rijaliti neprijatelje - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Anite Stanojlović pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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