Za nju bronza sija kao zlato: Anita priznala da je ponosna na sebe, uživa u svom 3. mestu! (VIDEO)

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan trenutak pun emocija, a nakon odluke publike saznato je da je svoje takmičenje završila Anita Stanojlović, koja je u velikom superfinalu osvojila 3. mesto.
Tokom svog boravka u Beloj kući, Anita je bila jedna od učesnica koja je privlačila veliku pažnju javnosti. Njenu sezonu obeležile su emotivne priče, odnosi sa cimerima, brojni razgovori, ali i situacije koje su izazivale reakcije gledalaca širom regiona.
Anita Stanojlović stigla je kod voditeljke Maše Mihailović, gde je sumirala utiske nakon što je osvojila 3. mesto u superfinalu ''Elite 9''.
- Je l' si ponosna na sebe? - upitala je Maša.
- Jesam, da, preponosna sam. Ja sam za sebe pobednica - rekla je Anita.
- Kako se osećaš? - upitala je Dušica.
-Fenomenalno. Osećam se savršeno jer sam ispratila sve rijaliti neprijatelje - kazala je Anita.
Profil Anite Stanojlović pogledajte OVDE.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.