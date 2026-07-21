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Preponosan sam: Ivan blista zbog visokog 4. mesta, smatra ovo krunom svoje rijaliti karijere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan emotivan trenutak, a nakon odluke publike saznali smo i ime finaliste koji je završio svoje takmičenje pred sam kraj borbe za pobednički pehar. Svoje mesto među najboljima zauzeo je Ivan Marinković, koji je osvojio 4. mesto.

Kada je izašao iz Bele kuće, Ivan je imao priliku da se osvrne na sve ono što je obeležilo njegov boravak u "Eliti 9" i sumira utiske nakon duge i zahtevne sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

- Preponosan sam - rekao je Ivan.

- Ivane, kako se osećaš? - upitala je Ivana.

- Ovo je vrh moje karijere da budem među tri dame čije je učešće bilo u samom epicentru dešavanja, veoma sam srećan i zadovoljan sam - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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