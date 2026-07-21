Ljuta sam na nju, sumnjala je u mene! Dragana prekinula Matorin intervju, pa otkrila šta ju je razočaralo u Jovaninim postupcima! (VIDEO)

Matora smatra da je mogla da zauzme i veću poziciju u superfinalu, te da su pojedini zaslužili da ispadnu pre nje.

Jovana Tomić Matora završila je devetu sezonu "Elite" na visokom osmom mestu, a odmah po izbacivanju ona je stala pred kamere našeg portala.

Odmah nakon izbacivanja ona je otkrila svoje prve utiske.

- Utisci su da sam mogla da ispadnem i sedma, sedam je božiji broj. Očekivala sam da će Milena Kačavenda pre mene da ispadne - bila je iskrena Matora, a onda otkrila da je veoma zadovoljna svojim učešćem u ovoj sezoni:

- Najzadovoljnija sam svojim učešćem i sledeći put kad uđem, neću nikad biti pristrasna. Ko me poštuje poštovaću i ja njega, učila sam na svojim greškama.

Ona je dodala i da su joj javili da joj otac spava, te da joj telefon uopšte ne fali.

- Meni telefon uopšte ne fali, otac mi spava. Bože me sakloni ja jedva čekam da se vratim u Zadrugu da treniram. Ispostavilo se da uđem da smršam, da bih se ugojila napolju.

Potom se u intervju uključila i njena devojka Dragana Stojančević, koja je istakla da je ljuta jer je Matora posumnjala u nju.

- Ljuta sam na Jovanu, sumnjala je u mene, čekala sam je. Malo su joj bacili rovca, kao što su joj bacali deset meseci, pa nije poklekla. A sad jeste, a ja došla i čekala je - rekla je Dragana.

Nas je interesovalo i da li njih dve zajedno idu kući.

- Naravno, ne bih došla ovde da ne idemo zajedno - navela je Dragana.

Za kraj Matora je otkrila koga ona vidi u top tri finalista.

- Aneli, Stanija, Đukić - zaključila je Matora.

Autor: R.L.