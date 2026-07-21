Kačavenda grli i ljubi Takija kao svog najrođenijeg! Majin otac u prisnom odnosu sa Milenom, kamere su sve zabeležile! (PAPARACO)

Posle deset meseci borbe učesnici su se suočili sa svojim porodicama i prijateljima, neki su naišli na podršku i pohvale, dok su drugi popili ozbiljne kritike.

Milena Kačavenda završila je svoje učešće u "Eliti 9" kao sedmoplasirana, što je i sama opisala kao ogroman uspeh. Ona je veoma zadovoljna kako ju je publika nagradila, a otkrila i da joj je mnogo drago što je dočekala da mnogim svojim rivalima i protivnicima vidi leđa i isprati ih sa Rajskog ostrva.

Kačavendu je u studiju čekao njen sin Lazar, ali veoma joj se obradovao i Taki Marinković, otac Maje Marinković.

Iako su Milena i Maja u Beloj kući često imale čarki i problema, Taki je Kačavendu dočekao raširenih ruku, pa je pao i zagrljaj prijateljstva.

Autor: R.L.