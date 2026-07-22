UVUKAO MI SE POD KOŽU: Stanija iznenađena Dačinim učešćem, nije očekivala da on biti taj s kojim će provoditi vreme u Beloj kući! (VIDEO)

Tokom emisije u kojoj je gostovala pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević, usledilo je novo telefonsko uključenje gledateljke , koja je želela da se javi uživo i podeli svoje utiske nakon završetka rijalitija.

Stanija Dobrojević bila je sagovornik kod Dušice Jakovljević koje su prokomentarsiaale Danila Daču Virijevića, a potom se uključila gledaeljka putem telefonskog uključenja.

- On mnogo stvari spazi. Mnogo je jedinstven i svoj, a ima samo 20 godina. Nadam se da ću ga naći u ovoj gužvi. Ja kad sam ulazila nisam imala u planu da ću se družiti sa Dačom. Uvukao mi se pod kožu, mlad je. Svideli su mu se moji stavovi i držanje. - rekla je Stanija.

- Ovde još jedna klimakterična baba od 41 godine. One kada dođu u naše godine raspašće se od plastike. Stanija je bio moj favorit. Htela bih da joj kažem da gleda ko kaže, a ne šta kaže. Gledam je dugo godina unazad. Nikad nije obrukala sebe, ima svoj fazon. Bilo mi je teško dok sam gledala kako joj vređaju pokojnike - rekla je gledateljka.

- Da li je to pokazatelj nemoći kada dođete do toga da iz vaših usta izađe tako nešto? - pitala je Dušica.

- Nije bilo lako nositi se sa svim tim - rekla je Stanija.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović