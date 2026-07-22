Stavila sve stvari sto: Kačavenda progovorila o Vanji i Janjušu, Asmina nazvala smećarom, pa otkrila da li će podneti tužnu protiv njega! (VIDEO)

Novinar Jovan Ilić Jova obavio je razgovor sa Milenom Kačavendom, koja je u velikom superfinalu rijalitija "Elita 9" zauzela sedmo mesto. Nakon završetka takmičenja, Milena je sumirala utiske, govorila o svom učešću, ali i o svemu što je obeležilo njen boravak pred kamerama.

Milenа se u razgovoru osvrnula na period proveden u rijalitiju, ističući da je iza nje jedno veoma intenzivno iskustvo koje je donelo brojne izazove, ali i trenutke koje će dugo pamtiti. Kako je navela, ulazak u "Elitu 9" za nju je predstavljao veliki korak, a kroz sve situacije trudila se da ostane verna sebi i svojim stavovima.

- Koja si najrađe ispratila iz superfinala ''Elite 9''? - upitao je Joca.

- Janjuša i Anđela - kazala je Milena.

- Janjuš je ovde sa Vanjom Živić, da li si videla? - upitao je Joca.

- Jesam, sve najbolje im želim, daleko im lepa kuća - rekla je Milena.

- Da li ti je nešto sin rekao, kada je reč o Janjušu? - upitao je Joca.

- Meni je sin samo rekao da ću teško posle mog bivšeg supruga, a njegovog oca, naći nekog gospodina - rekao je Joca.

- Da li si se čula sa Vanjom Živić? - upitao je Joca.

- Rekla je da će novac da mi da u emisiji ''Narod pita''. Ja joj novac nisam dala u emisiji, ali dobro. Ako tako hoće. Ne znam što sam ja nju izdala, pre bih rekla da je ona mene, ali dobro. Drago mi je da je zdravstveno ona dobro - rekla je Milena.

- Kako gledaš na odnos Maje i Asmina? - upitao je Joca.

- Želim još što pre da se otarasi njega, to pre svega. O njemu imam isto mišljenje, on je jedno smeće. Rekao mi je da sam incest majka, preko pedeset puta mi je rekao da me je sin je*ao. Neću da tužim nikog, zašto da trošim svoje skupe štikle da hodam do suda. Rešiću ih ja sve sama, na moj način - rekla je Milena.

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Autor: S.Z.