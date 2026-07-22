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Kažu da si me LOŠE KOMENTARISAO! Stanija pozvala Marka Markovića na video-poziv, PALO SUOČAVANJE! (PAPARACO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kad ju je ugledao, samo se smeškao, bez i jednog jedinog tona i komentara.

Tokom prethodne noći održana je spektakularna žurka Velikog šefa povodom superfinala "Elite 9", a paparaco našeg portala bio je na licu mesta.

Tako smo uspeli da usnimimo trenutak kada je Stanija Dobrojević, preko Aleksandra Kerića, bišeg zadrugara, stupila u kontakt preko video-poziva sa Markom Markovićem, svojim bivšim dečkom.

Stanija ga je odmah suočila sa činjenicama i upitala ga zašto priča loše o njoj.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Šta ovaj dečko Aleksandar hoće od mene, predstavio se ovde kao tvoj drug i uopšte ne znam šta hoće od mene - rekla je Stanija, a onda nastavila:

- Rekli su mi da si me loše komentarisao, novinari potvrđuju!

Pošto je Marko ostao uzdržan i ništa nije želeo da komentariše, Stanija gaj e dokrajčila.

- Kažu da si iskoristio priliku samo da bi mi prišao, da bi se upoznao sa mnom. Rekla sam mu da se obrati Asminu, ako je takav hrabriša, lako je ženi prići, ali ja takve jedem za doručak, neka ti malo objasni - rekla je Stanija i nastavila dalje da uživa u provodu.

Autor: R.L.

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