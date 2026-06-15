KAKO JE 'PAPA' ĐOKIĆ IZVEO PREVARU NA HILANDARU! Otkrivamo sve detalje marketinškog putovanja na Svetu Goru

Političar maskiran u rektora zaobišao redovnu proceduru, a u našu svetinju došao bez i jednog jedinog blagoslova

Vladan Đokić, političar prerušen u rektora, bio je na svom marketinškom putovanju na Svetu Goru isključivo privatno i bez ikakvog prava da bilo šta politički predstavlja i promoviše, iako je pokušao da uradi upravo suprotno.

Kako za Srpski telegraf objašnjava sagovornik iz Manastira Hilandar, reč je o gruboj zloupotrebi koja je zaprepastila bratstvo manastira.

PROMOCIJA

Izvor našeg lista otkrio nam je sve detalje o prevari koju je pokušao da izvede "papa" Đokić (za papu ga proglasili blokaderi i njihovi mediji nakon govora s balkona Rektorata).

- Đokić je svetogorsku vizu, odnosno dozvolu za boravak, dobio preko Grka i kancelarije Svete Gore u Solunu, kojoj se, inače, stranci koji dolaze na Svetu Goru obraćaju za vizu i za ulazak. Dakle, potpuno je zaobišao bratstvo i igumana Hilandara - objašnjava naš sagovornik i nastavlja:

- Na Svetoj Gori, pa i Hilandaru, boravio je privatno, s grupicom studenata. To mu apsolutno ne daje ama baš nikakvo pravo da tamo promoviše svoju političku agendu, odnosno šalje političke poruke, slikovne ili pisane, u Srbiju.

Naš izvor podvlači činjenicu da Đokića u Hilandaru nije primio niko od monaha niti bilo ko iz uprave Manastira Hilandara. Iguman čak u trenutku njegovog dolaska nije ni znao za njegov dolazak niti je to znao bilo ko iz zadužbine Manastira Hilandar u Beogradu, koja, inače, zvaničnicima i zvaničnim posetama odobrava dolazak.

- Dakle, da bude potpuno jasno, niko nije bio čak ni obavešten o njegovom dolasku. Takođe, važno je naglasiti da je potpuna laž da je Đokić stajao na počasnom mestu gde stoje državnici i zvaničnici. Njega je u hilandarsku crkvu uveo monah koji uopšte nije zvanično deo bratstva Hilandara, već je klirik Grčke pravoslavne crkve. Nakon što je on uveo Đokića u Hilandar, tokom objašnjavanja istorijata Svete Gore od tog monaha koji, ponoviću, nije deo hilandarskog bratstva, već klirik Grčke pravoslavne crkve, Đokić je, očigledno unapred smišljeno i nimalo slučajno, seo na mesto za koje želi da prikaže da je počasno - kaže naš sagovornik i naglašava da je na nekoliko slika kojima je Đokić reklamirao svoj boravak na svetom mestu slika jednog jedinog monaha, tog koji ga je i uveo u crkvu.

PALO U VODU

I tu cela Đokićeva obmana pada u vodu. Svestan je i on i oni s kojima je razradio plan odlaska u Hilandar da je od svega samo uspeo da se obruka, iskazujući pritom i veliko nepoštovanje za svetinju u koju je došao i njeno bratstvo. Uostalom, da je tako, dokazuje činjenica da je zaobišao da dobije vizu preko zvaničnih institucija Hilandara, kako to dolikuje svim vernim Srbima, već je u privatnu posetu Svetoj Gori otišao preko Grka, koji na Svetoj Gori imaju 17 manastira. Primera radi, tako je svojevremeno tamo stigao i Titov unuk Joška Broz, nepozvan, preko Grka.

Iguman Metodije u Sremskoj Mitrovici

Đokić i njegovi mentori su, po svemu sudeći, čekali pogodan trenutak da dođe na Svetu Goru i u Hilandar, koristeći pripreme igumana Metodija za put. Iguman Metodije je, naime, ovih dana u Srbiji, gde je juče posetio Hram Svete Petke u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, u kojem traju radovi na renoviranju i oslikavanju unutrašnjosti. Arhimandrit Metodije posetio je hram povodom stručnog skupa na temu "Naučni i crkveni pogled na darovitost", koji su organizovali Eparhija sremska, uprava KPZ Sremska Mitrovica i gradska uprava.

Autor: D.B.