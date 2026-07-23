STANIJU SAM VOLELA I VOLEĆU JE DO KRAJA ŽIVOTA! Mevlida Durdžić uključila se uživo u program, posavetovala Asmina da ne ide u Dubrovnik, pa oplela po Aneli: Ti me nisi oduševila (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, spremni da razjasne sve što je obeležilo njihov turbulentan odnos, a ovaj put uživo u program uključila se Mevlida.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a uživo u program, putem telefonskog razgovora uključila se Asminova mama Mevlida Durdžić koja je prokomentarisala sinoćni susret sa Aneli..

- To je samo po sebi došlo. Dobila sam tu potrebu da joj priđem i čestitam na pobedi. Nismo ništa skoro pričale, imala je neke obaveze. - rekla je Mevlida.

- Ko je ovde upravu? - pitao je Milan.

- Ko je u pravu to je teško reći. Počeću od Asmina, pogubio si se u datima, 2022. godine, Aneli je bila u Turskoj sama na moru. - rekla je Mevlida.

- Najmanji problem je da li je bila sama u Turskoj ili ne. Jesam li ja pe*er, mene to zanima? Pričaj to.Pričaj šta je pričala za celu našu porodicu. - rekao je Asmin.

- Evo kako se ponaša prema majici - dodala je Aneli.

- Problem je što si grlila ovu ženu nakon svega. Meni ne treba odcmor već ludnica mesec dana - rekao je Asmin.

- Da li su Asmin i Aneli bili u braku? - pitao je Milan.

- Ne, nisu bili u braku. Ja neću da lažem. - rekla je Mevlida.

- Je l' si se ikad pitala kako je meni? - nastavio je Asmin.

- Ti si se sa svojim izborima nas doveo do ovoga. - rekla je Mevlida.

- Ti si došla u Beograd da opereš Aneli. - rekao je Asmin.

- Ja da sam bila toliko loša, njoj ne bi proradile emocije. Mevlida ni tvoj sin nema života. Sinoć si pokazala da nisam ono o čemu sam pričala. - rekla je Aneli.

- Gde si bila 2022. kad se Asmin selio iz penthausa? - pitala je Mevlida.

- Kupovali smo zajedno. Ona je došla sad da pere sina. - rekla je Aneli.

- Nisi celo leto bila u Austriji. - rekla je Mevlida.

- Lažljivice jedna. Sinoć si pokazala koliko si niska i jadna. Pogazila si po svim svojim stavovima sinoć kad si mi prišla. - rekla je Aneli.

- Moja namera je bila iskrena, da se dogovorimo oko Nore, jer ja želim da je vidim - rekla je Mevlida.

- Ja sam svako leto išla mesec dna u Dubrovnik, a on je dolazio - rekla je Aneli.

- Asmin je bio najbolji tata na svetu - rekla je Mevlida.

- Ja ne znam što što ste vas dve meni sinoć prišle - rekla je Aneli.

- Ja sam Staniju volela, voleću je do kraja života. Ti me nisi oduševila i nisam te volela. Stanija me devojka nikad nije povredila i ona mene voli isto. Asmine, moj savet ti je da ne ideš u Dubrovnikl jer su ti nešto spremili. Aneli ne radi svojom glavom. Da radi svojom glavom sve bi drugačije bilo. Ako mene pita, neće ići jer mu nešto premate. Može samo ići sudskim putem. - rekla je Mevlida.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović