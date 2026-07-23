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Stanija nas nikada nije uvredila! Mustafa Durdžić se uključio uživo u program, Asmin povileneo, pa postavio pitanje porodici Ahmić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, gde su se suočili sa Asminovim ocem Mustafom putem telefonskog poziva kako bi rešili sporne situacije.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a ovaj put uključio se Asminov otac Mustafa Durdžić.

- Aneli je bila u Turskoj ne moru, vratili se i otišli u Italiju da dete ne bi osetilo nedostatak jednog roditelja. Ti si meni jako bitna osoba zbog Nore. - rekao je Mustafa.

- Ko je kriv što je mene i Noru da izbaci iz ulice? - pitala je Aneli.

- On vas nije mogao da izbaci na ulicu jer ti nisi ni bila u Austriji. Vi ste bili u Dubrovniku - rekao je Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mala nikada kod vas nije bila po sedmicu, dve. Monstrume, za moje dete si rekao da treba šaržer metaka u nju. Bolesnik. - rekla je Aneli.

- Ja sam državljanin Austrije, ne mogu da ima šaržer. Otišla si u Elitu, a Asmjin je otišao u Sarajevo, tad je poslednji put vuideo Noru. Sita i Grofica nisu dozvolile da vidi dete. Asmin sada ima jednu mogućnost da ovo rešava sudski. Aneli je agresivna, Asmin je isto agresivan - rekao je Mustafa.

- Maja će vas reštiti. Svaka čas Maji Marinković - rekla je Aneli.

- Pre Stanije, Asmin se sa njom rastao.. Kad se slegne prašina, stišaju se i strasti. Stanija nas nikada nije uvredila. Ja sam nešto loše možda napisao u afektu. - rekao je Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je moguće nakon toliko rata Ahmića i Durdžića da ikad dođe do normalnog perioda i da se dete viđa, da ide kod mame i tate na raspuste? - pitao je Milan.

- Ja sam je zagrlio i rekao joj na uvo da se možda nećemo više sresti i da čuva dete - rekao je Mustafa.

- Bili su sinoć kulturni. Minka me je rasplakala jer je spomenula kako mi je ona sekla pupčanu vrpcu. - rekla je Aneli.

- Gde sam ja bio kad si tukla Minku? - pitao je Mustafa.

- Bio si u Austriji - rekla je Aneli.

- Kako ću ja pucati u nekoga iz Austrije? - nastavio je Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš što je Mevlida kod Joce rekla da Stanija nikad nije bila turdna i da će morati da vrati sve pare ? - pitala ga je Aneli.

- Ja nisam ginekolog, nisam je pregledao. Imam konkretno pitanje za porodicu Ahmić. Da li imate dan radnog staža i od čega živite? Pokaži radnu knjižicu - rekao je Mustafa.

- Šta Mevlida radi? Isto ko i moja majka. Moja majka nije radila, moj otac je imao tvornice, sokove, taksirao. Lepo smo živeli. Mevlida ima invalidsku penziju, nešto je radila. - rekla je Aneli.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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