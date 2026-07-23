EMOTIVAN SUSRET! Janjuš se video sa ćerkom Krunom, ovaj prizor tera suze na oči! (FOTO)

Posle punih deset meseci ponovo su zajedno, a košarkaš nije krio oduševljenje što je u društvu svoje mezimice.

Desetoplasirani superfinalista "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš oduševio je svoje pratioce na Instagramu emotivnom objavom.

On se nakon punih deset meseci provedenih ispred kamera sastao sa svojom jedinicom, ćerkom Krunom, koju je često pominjao u rijalitiju.

Janjuš i Kruna su se zajedno vozili automobilom, a mnogi su primetili kako je devojčica porasla i da sve više liči na svog poznatog oca.

Podsetimo, Janjuš je u "Eliti 9" započeo ljubavnu vezu sa Vanjom Živić, a na superfinalnoj žurci pojavio se upravo sa njom, te je otkrio da su svoj odnos nastavili i da uskoro planiraju da je podignu na viši nivo.

Autor: R.L.