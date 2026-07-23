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EMOTIVAN SUSRET! Janjuš se video sa ćerkom Krunom, ovaj prizor tera suze na oči! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Posle punih deset meseci ponovo su zajedno, a košarkaš nije krio oduševljenje što je u društvu svoje mezimice.

Desetoplasirani superfinalista "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš oduševio je svoje pratioce na Instagramu emotivnom objavom.

Foto: Pink.rs

On se nakon punih deset meseci provedenih ispred kamera sastao sa svojom jedinicom, ćerkom Krunom, koju je često pominjao u rijalitiju.

Janjuš i Kruna su se zajedno vozili automobilom, a mnogi su primetili kako je devojčica porasla i da sve više liči na svog poznatog oca.

Foto: Instagram.com/mali_janjus

Podsetimo, Janjuš je u "Eliti 9" započeo ljubavnu vezu sa Vanjom Živić, a na superfinalnoj žurci pojavio se upravo sa njom, te je otkrio da su svoj odnos nastavili i da uskoro planiraju da je podignu na viši nivo.

Autor: R.L.

#Marko Janjušević

#kurna janjušević

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