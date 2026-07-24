Ispravljaš krive drine u koje ni sam ne veruješ: Gledateljka očitala bukvicu Luki zbog branjenje Anite, on doživeo fras! (VIDEO)

Gledaoci ove noći ozbiljno nagazili Luku!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, a putem audio-poziva uključila se gledateljka Ana koja je održala predavanje Luki.

- Luka, ja sam tvoja bivša komšinica sa Miljakovca. Tvoj tata je lično meni pisao da si se setio picerije po njenom imenu, pa si malo uzeo da se igraš. Isto tako mi je rekao da si od gore našao goru i tako dalje - rekla je gledateljka.

- Ja znači nemam pravo da se zaljubim i da volim nekoga? - upitao je Luka.

- Mene njena prošlost ne zanima, ne bi trebalo ni tebe da zanima ako si se zaljubio. Ti iskrvljaš krive drine u koje ni sam ne veruješ - rekla je gledateljka.

- Kakve veze ima moj otac sa ovim? - upitao je Luka.

- Ti si ga sam upleo - rekla je gledateljka.

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Autor: N.P.