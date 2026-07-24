Nit manjeg čoveka, nit većeg zla: Dača uspeo da se u nepunih 15 minuta posvađa sa dve gledateljke, ori se studio (VIDEO)

Dačo Virijević je gostujući u emisiji "Narod pita" uspeo da se za nepunih 14 minuta posvađa sa čak dve gledateljke!

Voditelj Milan Milošević, u večerašnjoj emisiji "Narod pita", poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Prvo da kažem za Daču da manjeg čoveka, a veće zlo u životu videla nisam. Dečko je spreman na sve da nekoga oblati i da mu nanese zlo, nervira me što potencira odakle je, da je on sa Kosova, ne znam šta je hteo time da postigne - rekla je gledateljka.

- Nemoj ti mene da zoveš ovde i da me vređaš, ti si starija od mene ne znam koliko godina, da kažete da sam ja zlo. Tako da, slobodno možete da nastavite na Luku, treba sramota da vas bude - rekao je Dača.

- Nije problem što se dičiš, nego što to potenciraš...Kako je moguće da u dve Elite nisi mogao da nađeš neku devojku da ti se sviđa - pitala je gledateljka.

- Odlučio sam da zarađujem na konto tuđih života, a ne da se ja blamiram - rekao je Dača.

- Zas Luku pitanje, intresuje me, vidim koliko se bori za Anitu i njihovu ljubav, da li bi voleo da njegovo žensko dete da liči na majku, da ima njeno ponašanje - pitala je gledateljka.

- Ne bih se žalio da povuče na Anitu, voleo bih da bude izvrsna domaćica, neko ko će život dati za svoju porodicu - rekao je Luka.

- Ne znam da li bi dozvolio svojoj ćerki da je stupila u odnos sa 13, 14 godina. One zarađuju za sebe da bi se one provodile i to - rekla je gledateljka.

- Ja nikada više ne bih dozvolio nekon ovoga da prođemo kroz isto kroz šta smo prošli, ne, ne, što smo zajedno prošli. Anita ima milion grešaka kroz život, imam i ja - rekao je Vujović.

- Asminovi, Anelini se bune, svi su oni tu isti. Nije on, kaže, za nju, a šta je on bolji od nje ili ona od njega?! - rekla je gledateljka.

Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Ovde Ljiljana iz Beograda. Moram da ponovim reči drugih ljudi, da te nema trebalo bi te izmisliti, ti si najduhovitiji i najintresantniji lik...Obratila bih se Luki. Luka, želim ti sve najbolje, nemoj da obraćaš pažnju na Anitinu prošlost, i ti je imaš, ja vam želim da ostanete dugo zajedno, Anita je mlada, treba da je razumeš i da je usmeriš. Inače, ona je bila moj favorit. Moje sve pohvale za vas dvoje, prelep ste par - rekla je gledateljka, pa se obratila Dači:

- Dačo, ti si veoma loš lik. Dača trača, mislim stvarno, to što si izneo o tom pevaču, nije Anita htela da rasturi porodicu, nego ti, jer si ti to lično izneo - rekla je gledateljka.

- Ma pali bre sram te bilo, ona unela u rijaliti, a ja to izneo?! Ovde imate ljude koji su robijali, radili po rijalitiju sve i svašta. Hvališ Luku i Anitu, Luka bio robijaš, Anita radila šta je radila, ti zoveš ovde da mene blatiš, sram da te bude - urlao je Dača.

- Ti se ponašaš veoma bezobrazno za tvoje godine - rekla je gledateljka.

- Bitno je da su vaši favoriti radili šta su radili, pa vi zovete mene?! Vi meni kažete da sam zlo?! Ovde su ljudi nanosili zlo, obmanuli narod, Anita i Anđelo bili u vezi, raskinuli, vi ih podržavali, pa sam vam ja kriv?! Ja to samo raskrinkam - rekao je Virijević.

- Ti ćeš meni da kažeš: "pali", gde je tu kućno vaspitanje?! Ti ga nemaš nimalo - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić