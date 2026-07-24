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Stižu kritike sa svih strana: Daču gledaoci žestoko prekorili zbog tračarenja, on im uzvratio duplom merom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača nastavio da rešeta u svom stilu!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, a gledaoci su ovog puta žestoko prekorili Daču Virijevića zbog tračarenja.

- Meni je žao što Anita sada nije tu jer sam za apsolutno sve bio u pravu. Sada sam dobio klip gde Tamara kaže za Reljinu majicu i tako dalje, apsolutno se sve dokazalo - rekao je Dača.

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- Dobro veče, ovde Zorica iz Apatina. Luka kakav je tvoj i Anitin odnos sada i da li ćete se skućiti? - upitala je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Našao sam stan koji mi se sviđa, za par dana trebamo da se preselimo. Anita je meni pokazala da je bolja nego što je bila unutra, a unutra je bila savršena. U Eliti 10 mi nije mesto, mi želimo da posvetimo vreme nama i da gradimo porodičan odnos - rekao je Luka.

- Luka, ko je tebe vaspitao da tako vređaš trudnice? - upitala je Zorica.

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- Zašto ste vi budni sada? - upitao je Dača.

- Jer imam karcinom. Meni tvoj otac deluje da je vaspitan - rekla je Zorica.

- Tako me vaspitao - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rodom iz Bihaća, poznajem Durdžiće. Mevlida je ceo život igrala kako Mustafa svira. Mislim da bi oni jedino trebali da imaju respekt prema Aneli jer im je ona podarila unuku - rekla je Zorica.

- Slažem se, ali oni ako vole unuku, moraju i njenu majku - rekao je Dača.

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- Dačo, ti ne poštuješ program koji su ovi ljudi napravili. Ja ti želim zdravlje i sve najbolje, ali ti si jako loš - rekao je novi gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pali bre, idi plači u svoj ćošak bre tamo. Ko te šta pitao? Ti si jedna dileja - rekao je Dača.

- Luka, svaka ti čast da imaš svoj stav i da želiš nešto od svog života - rekao je gledalac.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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