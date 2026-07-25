Alibaba ŠOKIRAO priznanjem: Otkrio da je lajkovao Maji slike dok je bio sa Stanijom, ona progovorila: Uzela sam telefon i videla poruke sa plavom... (VIDEO)

Asmin Durdžić je nikad iskrenije priznao da je lajkovao fotografije Maji Marinković dok je bio u vezi sa Stanijom Dobrojević.

Ana Radulović je nakon gledaoca koji je porazgovarao sa gostima, porazgovala u emisiji "Narod pita" sa Asminom Durdžićem.

- Rekao si da si pratio Maju sa lažnih profila dok si bio sa Stanijom. Ti si branio Staniju isto kao sada i Maju, veličao je, a potajno si pratio Maju - pitala je Ana.

- Nisam pratio, pratio, nego sam lajkovao par stranica. Ja sam Staniji bio jako veran, znaš koliko mi je pisalo da hoće sa mnom da se vide. To je trajalo sve dok nisam otvorio klub, da li iko misli da muškarac u mojim godinama živi bez sek*ualnih odnosa godinu i po dana?! Nakon dve, tri nedelje sam video da nema ništa, izbegavala je pozive, pa sam je manje zvao - rekao je Asmin.

- Je l' ste nekada pričali o Maji - pitala je Ana.

- Ne, samo tada kada je čekala Maju da je slika. One su se slikale kod mog auta i kada vozi, vidim šta gleda. Maja je bila okrenuta, pozirala, ja sam video struk i zadnjica. Vozio sam i gledao sam krišom, rekao sam Staniji da mi da da vidim snimak, ona je mene najstrašnije psovala i Maju je psovala. Psovala je od Beograda do Rume...Onda smo došli kod nje u Rumu, onda me je izbacila iz stana u dva ujutru - rekao je Asmin.

- Ako ćeš iskreno i ja bih ga izbacila. Naravno da je imala razloga. Molim?! Pa bila bih gora 200 puta...Ne, ne verujem mu. Ja nikome na ovom svetu ne verujem - rekla je Maja.

- Normalno kada mi iskoči Maja Marinković na pravom profilu, kako da ne uđem na lažni - rekao je Asmin.

- Naravno da je tu kriv, ja bih napravila 200 puta goru scenu, ja ne smatram da je njihov odnos bio ljubav, možda na početku. Nije sve u intimi, slažem se, ali jeste mnogo...S kim se dopisuješ - rekla je Maja.

- Sa Mustafom, kaže: "super ste, samo nemojte da se svađate", ja sam mu napisao: "tata, samo podržavaj" - rekao je Asmin.

- Kvaran je, jako je kvaran i manipulativan, ima tu švalersku crtu. Ne smeta mi, ja se ložim na takve ludake...Neka, znaš kakva je, kao plinska boca, istetovirana, ne liči ni na šta. Imaju neke se*sualne poruke, intimne, dok je bio sa Stanijom, samo što ne pukne žena. Ja ulazim i piše ona: "Je l' si preživeo?", ja joj napišem: "M*š, ja imam devojku", ona je napisala: "Imao si i tada devojku". Nisam našla Kačavendine poruke, ja nju volim i poštujem, ne zanima me šta je bilo pre mene. Odgovorila sam ovoj jer je sada pisala - rekla je Maja.

- Tata, pazi šta pišeš - rekao je Asmin.

- Dača te je nazvao da si gnjida od čoveka i nije te štedeo, ni tebe ni Maju ni Takija - pitala je Ana.

- Taj slepi poni je postao smešan, ja sam s njegovim tatom pričao, izvinio sam mu se kao čovek, najviše ga je povredilo jer ima ćerku od tri godine. Ja sam se njemu iskreno izvinio, ne iz straha, pa su Dača i Stanija pričali da sam se ja prepao. Vidim da me je Dača ponovo opljuvao, koliko god da glumi da treba roditelji da se poštuju, onda on ne poštuje svog oca ako mu je rekao da me ne dira - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić