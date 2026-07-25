Metla, služila je jedino za... Maja naružila Poršelinu, pa urnisala Nenu Opoziciju: Teško smeće i FANATIČNA BABETINA (VIDEO)

Maja Marinković rešila je da ne štedi nikoga ko je pljuvao, već je odlučila da sve raskrinka!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa gostima, Majom Marinković i Asminom Durdžićem.

- Gost moj je bila i Slađa Poršelina, svašta je rekla za tebe, rekla je da si kanalizacija i da ono što verujem da je gledaoce najviše zanimalo, jeste da je u kontaktu sa Filipom Carem, da se čuju, viđaju i da planira da uđe u vezu sa njim - pitala je Ana.

- Ja se ne bih bavila osobama koje su preko mene postale popularne. Vidi, nije to moj nivo. Ja zaista metle i osobe koje izgledaju kako izgledaju...Što se mene tiče, ja Filipa ne komentarišem, on je moj bivši partner, ja sam sada u vezi. Ona jedino za šta je služila ove godine, jeste za komentarisanje Maje Marinković... - rekla je Maja.

- Moj tata Mustafa Durdžić je ponosan sada, podrška nam je - rekao je Asmin.

- Da li ti je krivo što si imao onakav razgovor sa njom, jer svi znamo koliko te je podržavala - pitala je Ana.

- Čuo sam da mi je pretila, ne zanima me. Ona je bila uz mene ove tri godine, ali je branila i osobe koje mene najstrašnije vređaju. Hvala što me je podržavala, ali kada me podržava, treba da me podržava i kada sam najgori. Pisala je da je iskorišćavam, da imam neki dogovor. Rekla je da sam Mustafi pričao na nemačkom nešto protiv Maje... Ja sam je zamolio kada sam nazvao s Majinog broja, ona mi je rekla da nije nikada pljuvala Maju dok ona njoj nije rekla da joj je sin ped*r. Ona nazove ovde i kaže da sam nula od tate, ako me podržava, treba da kaže u četiri oka - rekao je Asmin.

- To je jedno teško smeće, fanatična babetina i bolesnica. Ja se ne plašim nikoga, strah ne posedujem. Sve što su pričali, to su laži o meni, moj život je transparentan. Ja na uvredu uzvraćam uvredom, neću biti fina, ne, unakaziću te. Ko je njoj Asmin?! Ona je rekla da je njoj Asmin sedam puta plakao na telefon, on je rekao: "Ženo, je l' si ti normalna?" - rekla je Maja.

- Proživljavao sam svašta, molio sam oca tada da ne radi neke stvari, u tri ujutru vidim to za Mustafu što je pisao, pa sam zvao i galamio sam na njega, pa sam rekao: "sad bih uzeo auto i zabio bih ga ovde" - rekao je Asmin.

- Dobila sam razgovor od Nene Opozicije...Sitina stranica je objavila i tagovala me, gde je ona pričala o nekom planu i da je namešteno vezano za naš odnos. Neko je nju snimio - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić