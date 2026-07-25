Landara koja se NE BAVI kućnim poslovima: Maja demolirala Draganu, Asminovu podršku, pa progovorila o Kačavendi (VIDEO)

Maja Marinković ni ovoga puta nije štedela reči, već je žestoko oplela po Dragani, ženi koja je bila deo Asminove podrške!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa gostima, te se ovom prilikom dotakla oglašavanja Dragane, žene koja je bila deo Asminove podrške, u emisiji "Narod pita".

- Spomenuli ste Draganu koja se javljala, u toj priči je provučena Ljuba Pantović, da li si se izvinio i da li planiraš da se izviniš - pitala je Ana.

- Ja se ne planiram nikome izviniti, imali smo taj rat zbog Stanije. Ukoliko me ne bude pljuvala, neću ni ja nju - rekao je Asmin.

- Ko su ti ljudi meni u životu?! Gledaj druga, biraj prijatelja. Ja sa njima imam sukob još od gospodina Pece, mi davnih dana nemamo komunikaciju. I meni bi bio trn u oku, ja nisam kriva što ljudi moraju da trpe svašta zarad interesa. Verujem da ne može očima da me gleda, ta žena me je izvređala, ali sudeći po tome kako priča i kada je vređala mog oca, čuli smo čime se njen muž bavi. Pomešala je Takija sa njenim mužem, ali vidim da je to jedna klasična landara koja ne obavlja svoje kućne poslove, mislim da je bolesnica koja ne vodi računa o svojoj porodici, ozbiljno je ogorčena - rekla je Maja.

- Stiče se utisak da ljudi koji ne podržavaju Maju ili su rekli nešto loše o Maji, Asmin ne sme da se druži sa njima, ali nije obrnuto tako, jer imali smo priliku da gledamo kakve reči su pale između Milene Kačavende i Asmina, a ti je nahvališ - pitala je Ana.

- Milena je nešto drugo, vidimo i da je Asminova porodica rekla da Asmin treba da spusti loptu sa Kačavendom. Ja sam sa svojim dečkom provodila 24 časa. Ja imam veliko poštovanje prema Mileni, kao i ona prema meni, ja znam zbog čega je to tako. Ne gledam je kao ostale, ja o Mileni Kačavendi imam dobro mišljenje. Pale su obostrane uvrede, ona Asminu i Asmin njoj, treba da posluša svoju porodicu i da ne nastavlja sukob sa njom - rekla je Marinkovićeva.

- Asmine, je l' bi voleo da Maja stane u zaštitu - pitala je Ana.

- Maja je par puta demantovala Milenu Kačavendu za neke stvari u našoj vezi, ali da mene Maja brani, mene bi bilo blam. Meni je bilo draže da Maja sedne da popriča sa Kačavendom, ona nikada nije spletkarila, nikada nije rekla da je gledam, da gleda u nekog drugog... - rekao je Asmin.

- Od Elite 7 mene Milena Kačavenda nikada nije izdala. Pljuvali su me ovde, ona je mene branila. Milena kod mene ima i zaslužuje poštovanje - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić