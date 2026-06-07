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PODBACIO! Kenan Hadžić prvi put završio u BARAŽU, Jelena mu dala najveću podršku!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovoga puta nije bila njegova noć.

Kenan Hadžić sledeći je takmičar ove noći koji je izveo pesmu Halida Bešlića "Zarobljenik", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je izveo i pesmu Saše Matića "Ja se ne predajem" a onda je žiri rekao svoje - dva da od Desingerice i Karleuše, i dva ne od Bosanca i Zorice.

- Jelena šetaš se, golubice mala... Ti si preumoran, grlo te nije služilo, falševi na kraju, nemoć, u drugoj pesmi uvod, si smandrljao i čekao si ovo, čini mi se da je bio bolji onaj iz Gradačca, ili si bolestan, ili ti je grlo načeto. I prošlu emisiju si bio ovakav, pa smo ti progledali, nije mi se dopalo, i za ovaj krug je problematično jer si postavio standard, šta se dogodilo, je l' možeš da mi kažeš - pitao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa specijalno, jedino ako je polen - rekao je Kenan.

- Donećemo opravdanje od lekara sledeći put - rekla je Viki.

- Hej Viki, stisni malo petlju pa rokni, malopre kažeš za kandidata, biće te sramota kad budeš čula kako je pevao, pošto ovde ne čuješ a čuješ na televiziji - rekao je Bosanac.

- Cekić je odlično pevao. Ako tebe ne diskredituju, neće ni mene - rekla je Viki.

- Čudo govoriš za Despićevog kanidata. Produkcija vodi računa o njihovom dogovaranju, kako god okreneš mi smo hendikepirani, oni šalju poruke jedno drugom - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kenane, bio si toliko bezvoljan, toliko nezainteresovan. Interpretacija ja bila da je otaljaš, jedno od tvojih najlošijih pojavljivanja, popravićeš se za sledeći krug i nećeš dozvoliti da te bilo šta okupira - rekla je Zorica.

- Mi smo naši, ja sam iz Čelebića, kaži ti meni šta ti je, jesi li umoran? Da te nije tata nešto iznervirao

- Al će tata da ga ošuri od batina kad dođe kući - rekao je Despić.

- Meni si ti standardno dobar. Stoji to da si malo bezvoljan, ali si standardno dobar pevač, lep, zgodan, talentovan, mora malo da se radi s tobom. Možda da porazgovaraš sa nekim producentom, menadžerom, da vidimo šta sa tobom raditi dalje - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako slučajno ispadneš, nemoj da nisi postao zvezda, molim te - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

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