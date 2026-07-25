Njenu majku je sramota kakvog OLOŠA je rodila: Maja bez zadrške udarila po Staniji, progovorila i o njenoj AFERI sa Takijem (VIDEO)

Maja Marinković nikad žešće je prokomentarisala Staniju Dobrojević, pobednicu "Elite 9".

Voditeljka Ana Radulović pročitala je par pitanja koja je dobila za goste putem instagram profila.

- Asmine, žao ti je što si ljude vređao, pa si se izvinio Dačinom tati, što nisi Stanijinoj mami onda - pročitala je Ana.

- Zato što mi nije bilo žao. Nisam ni ja čuo izvinjenje Sudi, Mevlidi i Mustafi. Staniju sam branio od celog sveta, od Aneli Ahmić i Site Ahmić. Stanija je izjavila da sam pokazao da mene dete ne zanima - rekao je Asmin.

- Ne, nije trebao, ne smatram. Njena majka nije ni za šta kriva, videla sam da je Stanijinu majku sramota Stanijinih postupaka i određenih stvari koje je izgovarala kada je poslala čestitku za sam kraj, po njenoj faci je moglo da se zaključi da ju je sramota kakvog ološa je rodila. Ono biće, ona Maja, ona je potvrdila reči da je Asmin želeo da ubije svoje dete. Ta bludnica je komentarisala mog oca najstrašnije, pa se nisu izvinili mom ocu - rekla je Maja.

- Samo da dodam, kada sam rekao to za njenu mamu, to nije istina, ja mislim da sam se u emisiji i izvinio njenoj mami, ali nakon toga me je opet vređala - rekao je Asmin.

- Ona je udarala na moje traume iz detinjstva, ona ima ostrašćenost prema očevima i ona mrzi decu. Mene su najstrašnije osudili kada sam rekla da je dete jadno, a ona je govorila kako su ona i Nora žrtve, da je ona ciganče...Kakva god da je Aneli, to je njeno dete, ona je majka tog deteta. Ona je sahranjivala mog živog oca - rekla je Maja.

- Meni ne ide u glavu da su Taki i Stanija imali nešto - pitala je Ana.

- Mlađi?! Ma kakvi, jok - rekla je Maja.

- Meni je Stanija priznala da je bila sa Kristijanom, kao kupovala je mir s njim - rekao je Asmin.

- Sto odsto verujem u to da je bila sa Takijem. Ana, ako je ona u stanju da prodaje svoju vag*inu neznanim i znanim ljudima, za 30 dolara, kako ne bi bila sa nekim koji je dao više novca - rekla je Maja.

- Zašto Asmin dozvoljava da ga Maja odvlači od porodice koju nije video 10 meseci - pročitala je Ana.

- Maja meni nikada nije rekla da blokiram oca, Maja je prihvatila da budu s nama za stolom, nije imala problem s tim, ja sam samo zahtevao da mama i tata ne zovu u Narod pita - rekao je Asmin.

- Je l' istina da je tvoja sestra bila na porođaju - pitala je Ana.

- Jeste, bila je, ja sam tada radio, radio sam sa radnicima, nešto sam s njima radio...Sestra je bila ta koja je prva ugledala Noru, ja sam zarađivao pare za njih. Oni su zbog Nore hteli da spuste loptu, ali oni su pokazali da to ne žele. To jeste zbog Maje, oni teraju tako inat, ali je to inat i meni. Ponelo ih je sve, žele da poprave sliku o meni - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić